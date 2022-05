Bill Gates'in Elon Musk'ı batırma planı ortaya çıktı!

Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk ile Bill Gates'in arası pek de iyi değil. Daha önce yaşadıkları polemiklerle gündemden düşmeyen iki iş insanıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İddialara göre Bill Gates, Twitter reklamverenlerini şirketi boykot etmeye çağırdığı açık mektuba imza atan kuruluşlara para aktardı. Tabii bu iddianın ortaya çıkmasının ardından Elon Musk'tan yanıt da gecikmedi. İşte ayrıntılar…

Bill Gates ile Elon Musk arasındaki ipler bir kez daha gerildi

Breitbart'ın haberine göre Bill Gates, hoş karşılanmayacak bir olayla gündemde. Bilindiği üzere geçen ay Twitter'ı satın alması beklenen Elon Musk'ın platformdaki sansür politikasını değiştirmesi halinde reklam gelirlerini yerle bir etmekle tehdit eden mektuba 26 kuruluş imza attı.

Foundation For Freedom Online'ın (FFO) son raporunda ise mektuba imza atan 26 kuruluştan 11'ine Bill Gates'in Bill & Melinda Gates Vakfı gibi vakıfları tarafından yüz milyonlarca dolar aktarıldığını iddia etti. Bu iddialar gerçeği yansıtıyorsa Gates, Musk'ı Twitter'ın reklam gelirlerini sıfırlamakla tehdit eden mektubun ardındaki isim diyebiliriz.

FFO'nun raporunda ilgili 11 kuruluşun Gates'in hangi vakıflarından para aldığı da gözler önüne serildi;

The New Venture Fund:

The Center for Media Justice

The Media Democracy Fund

The National Hispanic Media Coalition (via the Media Democracy Fund)

Accountable Tech

The Tides:

Free Press

Indivisible

NARAL Pro-Choice America

Media Matters

Black Lives Matter Global Network

Gates Foundation:

Empowering Pacific Islanders Community

Reproaction

Elon Musk da Bill Gates ile ilgili iddialara Twitter'dan bir cevap verdi. İş insanı, argolu ifadelerle "Ne alçakça hareket" açıklamasını yaptı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce FFO'nun iddiaları doğru mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.