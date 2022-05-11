Bill Gates korona virüse yakalandı - Son Dakika

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda korona virüse yakalandığını duyurdu. Hafif semptomları olduğunu belirten Gates, "Sağlığıma kavuşana kadar izole olarak uzmanların tavsiyelerine uyuyorum" ifadelerini kullandı. "Aşı olduğum için şanslıyım" diyen Gates, Gates Vakfı'nın 2 yıldır ilk kez bugün bir araya geleceğini vurgulayarak, toplantıya Microsoft Teams aracılığıyla katılacağını aktardı.

Bill Gates, Bill&Melinda Gates Vakfı aracılığıyla Covid-19 test kiti ve aşılarını dağıtmaya yönelik yürütülen küresel çalışmalarda aktif rol alıyor.

(İHA)