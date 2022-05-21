Bill Gates, ne kadar kripto para yatırımı olduğunu açıkladı! - Son Dakika
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Bill Gates, ne kadar kripto para yatırımı olduğunu açıkladı!

21.05.2022 10:36
Bill Gates, ne kadar kripto para yatırımı olduğunu açıkladı!

Ünlü yatırımcı Bill Gates, Reddit ile yaptığı röportajda ne kadar kripto para yatırımı olduğunu açıkladı! İşte detaylar...

Bill Gates, dün Twitter hesabından Reddit'i etiketledi ve uzun süredir soru- cevap yapmadıklarını dile getirdi. Reddit'in resmi Twitter hesabı da ünlü girişimciye yanıt verdi ve ikili bugün Ask Me Anything etkinliği yaptı. Soruları yanıtlayan ünlü iş insanı, gatesnotes adlı web sitesi aracılığıyla röportajını Twitter hesabından paylaştı. Peki, ünlü girişimci Bill Gates röportajında kripto para yatırımı hakkında neler söyledi? Habere hep birlikte göz atalım.

Bill Gates, kripto para yatırımına sahip olmadığı açıkladı!

Reddit, Microsoft kurucusuna COVID-19 ve iklim krizi dışında ek olarak bir de Bitcoin ve kripto paralar ile ilgili bir soru yöneltti. Bill Gates, herhangi bir Bitcoin ya da kripto paraya sahip olmadığını açıklayarak aynı zamanda konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Bill Gates'ten dost ateşi: Microsoft yerine Samsung kullanıyor

"Hiçbirine sahip değilim. Değerli çıktıları olan şeylere yatırım yapmayı seviyorum. Şirketlerin değeri, nasıl harika ürünler ürettiklerine bağlıdır. Kriptonun değeri, başka bir kişinin, diğer yatırımlar gibi topluma katkıda bulunmamak için başka birinin bunun için ödeme yapacağına karar verdiği değerdir."

Bill Gates, ne kadar kripto para yatırımı olduğunu açıkladı!

Şirket değerlerinin daha önemli olduğunu düşünen yatırımcı, önceden de bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. İş insanı, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir röportajda insanların hızlı bir şekilde kripto dünyasına çekilmesinden endişe duyduğunu dile getirmişti. Ayrıca kripto paraların çevreye zarar verdiğini de açıklamıştı. Şimdi kripto paralar ile ilgili tekrardan düşüncelerini açıklayan Bill Gates, sosyal medyada oldukça ses getirdi.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ünlü iş insanı Bill Gates'in kripto para hakkında yaptığı açıklamaya katılıyor musunuz? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

YORUMLAR
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Mayıs 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Mayıs 2022 Bill Gates'ten dost ateşi: Microsoft yerine Samsung kullanıyor Bill Gates'ten dost ateşi: Microsoft yerine Samsung kullanıyor
Kaynak: Shiftdelete

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