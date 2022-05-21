Bill Gates'ten dost ateşi: Microsoft yerine Samsung kullanıyor

Microsoft'un kurucu ortağı olan Bill Gates'in hangi telefonu kullandığı ortaya çıktı. Reddit'te gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliği sırasında Microsoft'un kendi katlanabilir telefonunu tercih etmediğini söyledi. Gates, Microsoft Surface Duo yerine Samsung Galaxy Z Fold 3 kullanıyor.

Bill Gates: Samsung Galaxy Z Fold 3 tercih ediyorum

Sosyal medya platformundan sorulan soruları yanıtlayan Microsoft kurucusu, Android'i tercih ettiğini söyledi. Daha önceki açıklamalarında Android kullanıcısı olduğunu dile getiren Bill Gates, Microsoft'un katlanabilir telefonu Surface Duo'yu tercih etmemesiyle merak uyandırdı.

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"Daimi" Android kullanıcısı olduğunu söyleyen hayırsever milyarder, Samsung'un en güncel katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 3'ü seçtiğini açıkladı. Farklı modelleri de denediğini ifade eden Gates, bu boyuttaki bir ekranın hem taşınabilir bilgisayar hem de telefon görevini yerine getirdiğini söyledi.

Ancak Reddit'te yer alan açıklamanın ilginç kısmı ise Microsoft kurucusunun neden Surface Duo'yu kullanmadığı ile ilgili. Tek menteşe üzerinde iki ekrana yer veren katlanabilir telefon, aslında Galaxy Z Fold 3 ile benzer görevleri yerine getirebiliyor. Ayrıca Android ile sunulduğunu da hatırlatalım.

"Bir Android Galaxy Z Fold 3'üm var. Farklı olanları denerim. Bu ekranla harika bir taşınabilir bilgisayar ve telefon idare edebiliyorum ve başka hiçbir şey yapmıyorum."

Microsoft kurucusunun aslında neden Androd'i tercih ettiğini daha önce biliyorduk. 2021'de Clubhouse'da katıldığı bir odada, bazı Android üreticilerinin Microsoft yazılımlarını önceden yüklediğini ifade etti.

Ayrıca Android'in iOS'a göre daha fazla esneklik sunduğunu belirten Gates, "her şeyi takip etmek" için Android'i seçtiğini aktardı.

Samsung ve Microsoft arasında sıkı bir iş birliği olduğunu göz ardı etmemek lazım. Koreli üreticinin çeşitli Galaxy modelleri, Windows ile oldukça başarılı bir entegrasyona sahip. Gates de muhtemelen bu yüzden Samsung telefon tercih ediyor.

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