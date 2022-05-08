Bill Gates'ten Elon Musk uyarısı: Twitter'ı mahvedebilir! - Son Dakika

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden Elon Musk, Twitter'ı satın almasıyla birlikte daha popüler hale geldi. Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise, Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bill Gates, Wall Street Journal tarafından düzenlenen bir etkinlikte, Elon Musk hakkındaki şüphelerinden bahsetti. ABD'li iş adamına göre Musk, Twitter'a zarar verebilir. İşte detaylar!

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Musk'ın sosyal ağ deneyiminin olmaması olumsuz etkileyebilir

Çarşamba günü Wall Street Journal'ın CEO Zirvesi'nde konuşan Gates, Musk'ın Twitter'ı ele geçirmesiyle birlikte platformu nasıl değiştireceğinin belirsiz olduğunu ve yanlış bilgilerin yayılmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Microsoft'un kurucu ortağı, Musk'ın diğer şirketlerdeki sicilinin etkileyici olduğunu kabul etti. Aynı zamanda Tesla ve SpaceX'in başında geçirdiği zamanı 'akıllara durgunluk verici' olarak nitelendirdi. Gates, Musk'ın bu şirketlerde harika bir mühendis ekibini bir araya getirerek iyi bir iş çıkardığını da belirtti.

Bunlara rağmen dünyanın en zengin insanı olarak yerini Musk'a bırakan Gates, Musk'ın Twitter'daki hedefini ve ifade özgürlüğünü teşvik etme çabasını sorguladığını belirtti. Gates'e göre Musk'ın ne yapacağı belli değil ve sicilinde sosyal ağlara dair bir deneyim yer almıyor. Bu nedenle de iş adamı, işlerin daha da kötü olacağını düşünüyor.

Musk hakkında söylenecek olumlu şeylerden başka bir şeyim yok. Twitter'ı daha da kötüleştirirse bunu açıkça söylerim.

Yaklaşık 44 milyar dolara Twitter'ı satın alan Elon Musk, platformu her zamankinden daha iyi hale getirmeyi amaçladığını belirtti. Aynı zamanda Twitter'ı ifade özgürlüğün ilkelerine göre yöneteceğini de söyledi.

Peki, siz Bill Gates'in bu yorumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk başarılı olabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından veya SDN Forum'dan bizlerle paylaşabilirsiniz.