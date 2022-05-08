Bill Gates'ten Elon Musk uyarısı: Twitter'ı mahvedebilir! - Son Dakika
Üye Girişi

Bill Gates'ten Elon Musk uyarısı: Twitter'ı mahvedebilir!

08.05.2022 08:26
Bill Gates'ten Elon Musk uyarısı: Twitter'ı mahvedebilir!

Microsoft kurucusu Bill Gates, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Gates'e göre Musk, Twitter'ı mahvedebilir.

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden Elon Musk, Twitter'ı satın almasıyla birlikte daha popüler hale geldi. Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise, Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bill Gates, Wall Street Journal tarafından düzenlenen bir etkinlikte, Elon Musk hakkındaki şüphelerinden bahsetti. ABD'li iş adamına göre Musk, Twitter'a zarar verebilir. İşte detaylar!

Elon Musk saldırmıştı: Bill Gates'ten şaşırtan Tesla açıklaması

Musk'ın sosyal ağ deneyiminin olmaması olumsuz etkileyebilir

Çarşamba günü Wall Street Journal'ın CEO Zirvesi'nde konuşan Gates, Musk'ın Twitter'ı ele geçirmesiyle birlikte platformu nasıl değiştireceğinin belirsiz olduğunu ve yanlış bilgilerin yayılmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Bill Gates'ten Elon Musk uyarısı: Twitter'ı mahvedebilir!

Microsoft'un kurucu ortağı, Musk'ın diğer şirketlerdeki sicilinin etkileyici olduğunu kabul etti. Aynı zamanda Tesla ve SpaceX'in başında geçirdiği zamanı 'akıllara durgunluk verici' olarak nitelendirdi. Gates, Musk'ın bu şirketlerde harika bir mühendis ekibini bir araya getirerek iyi bir iş çıkardığını da belirtti.

Bunlara rağmen dünyanın en zengin insanı olarak yerini Musk'a bırakan Gates, Musk'ın Twitter'daki hedefini ve ifade özgürlüğünü teşvik etme çabasını sorguladığını belirtti. Gates'e göre Musk'ın ne yapacağı belli değil ve sicilinde sosyal ağlara dair bir deneyim yer almıyor. Bu nedenle de iş adamı, işlerin daha da kötü olacağını düşünüyor.

Bill Gates'ten Elon Musk uyarısı: Twitter'ı mahvedebilir!

Musk hakkında söylenecek olumlu şeylerden başka bir şeyim yok. Twitter'ı daha da kötüleştirirse bunu açıkça söylerim.

Yaklaşık 44 milyar dolara Twitter'ı satın alan Elon Musk, platformu her zamankinden daha iyi hale getirmeyi amaçladığını belirtti. Aynı zamanda Twitter'ı ifade özgürlüğün ilkelerine göre yöneteceğini de söyledi.

Peki, siz Bill Gates'in bu yorumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk başarılı olabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından veya SDN Forum'dan bizlerle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Elon Musk saldırmıştı: Bill Gates'ten şaşırtan Tesla açıklaması Elon Musk saldırmıştı: Bill Gates'ten şaşırtan Tesla açıklaması Bill Gates: Epstein ile görüşmem bir hataydı Bill Gates: Epstein ile görüşmem bir hataydı

Bill Gates, Microsoft, Elon Musk, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel Bill Gates'ten Elon Musk uyarısı: Twitter'ı mahvedebilir! - Son Dakika


Son Dakika
08:26 Trabzonspor, şampiyonluğunu bugün Yenikapı'da kutlayacak! İşte İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar
08:24 Alkol alan arkadaş grubunun tartışmasında silahlar patladı: Başından vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi
08:20 Süper Lig'de sezonun son derbisi bu akşam oynanacak: İşte Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
08:06 Zonguldak'ta kan donduran olay! Oğlunun boğazını kesmeye çalışan baba cezaevinde canına kıydı
01:09 Taraftarın engellendiğini görünce çok sinirlendi! Ali Koç hışımla arabasından inerek olaya müdahale etti
00:54 CHP lideri Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na gelen tepkiler üzerine sessizliğini bozdu: Bırakın çeteler kaygılansınlar, uykuları kaçsın
00:07 Liverpool'a şampiyonluk yolunda ağır yara aldı! Kırmızılar, sahasında Tottenham'la berabere kaldı
23:48 Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen turist gözaltına alındı
23:47 Siyaset gündeminin yoğunluğuna aldırmadı! Büyük Türkiye Partisi lideri ofisinde bilgisayar oyunu oynarken fotoğrafını paylaştı
23:44 Portekiz Ligi'nde şampiyon Porto! 30. kez mutlu sona ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 08:35:08. #1.12#
SON DAKİKA: Bill Gates'ten Elon Musk uyarısı: Twitter'ı mahvedebilir! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement