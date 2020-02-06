Bill Gates'ten koronavirüsle mücadele için 100 milyon dolar bağış

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, Çin'de yayınlan ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açan koronavirüs için 100 milyon dolar bağışladıklarını duyurdu.



Çift yaklaşık bir hafta önce koronavirüsle savaş için 10 milyon dolar bağış yapmıştı.