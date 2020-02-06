Son Dakika › Dünya › Bill Gates'ten koronavirüsle mücadele için 100 milyon dolar bağış - Son Dakika Dünya
Bill Gates'ten koronavirüsle mücadele için 100 milyon dolar bağış
6 saat önce
Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, Çin'de yayınlan ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açan koronavirüs için 100 milyon dolar bağışladıklarını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle mücadele için ilk etapta 675 milyon dolara ihtiyaç olduğunu belirtiyor.
Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, Çin'de yayınlan ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açan koronavirüs için 100 milyon dolar bağışladıklarını duyurdu.
Çift yaklaşık bir hafta önce koronavirüsle savaş için 10 milyon dolar bağış yapmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:55
Son Dakika Çinli otomotiv şirketi Geely 'virüs geçirmeyen' araba üretecek Babası Talat Terim'in ölüm yıl dönümünde, Fatih Terim ve annesi gözyaşlarını tutamadı Anderson Talisca: Hiçbir takımla transfer görüşmesi yapmadım Dökülen çöp yüzünden amcasını öldüren genç kıza 15 yıl hapis cezası verildi