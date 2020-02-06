Bill Gates'ten koronavirüsle mücadele için 100 milyon dolar bağış - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bill Gates'ten koronavirüsle mücadele için 100 milyon dolar bağış - Son Dakika Dünya

Bill Gates'ten koronavirüsle mücadele için 100 milyon dolar bağış

6 saat önce

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, Çin'de yayınlan ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açan koronavirüs için 100 milyon dolar bağışladıklarını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle mücadele için ilk etapta 675 milyon dolara ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

Bill Gates'ten koronavirüsle mücadele için 100 milyon dolar bağış, System.String[]

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, Çin'de yayınlan ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açan koronavirüs için 100 milyon dolar bağışladıklarını duyurdu.


Çift yaklaşık bir hafta önce koronavirüsle savaş için 10 milyon dolar bağış yapmıştı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Bill Gates, Microsoft, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:55 
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