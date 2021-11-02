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Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum gelme nedenleri ortaya çıktı - Son Dakika

Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum gelme nedenleri ortaya çıktı

02.11.2021 15:19

Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum gelme nedenleri ortaya çıktı Dünya'nın en zengin iki iş insanı Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı.

Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum gelme nedenleri ortaya çıktı

MUĞLA - Dünya'nın en zengin iki iş insanı Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı. Bill Gates'in doğum günü partisi için özel bir gece düzenlemek amacıyla Bodrum'a geldiği, Jeff Bezos'un da Gates'in doğum günü partisine katılmak Bodrum'da bulunduğu öğrenildi.

Yaklaşık 10 gündür milyon dolarlık yatlarıyla İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarını gezen Bill Gates ve Jeff Bezos yatlarıyla tekrar Bodrum'a dönüş yaptı. Bill Gates İzmir'de buluna Efes antik kentini gezdikten sonra Bodrum'a gelmiş, Bodrum kalesini ziyaret etmiş daha sonrada mavi yolculuğa açılmıştı. Dünyanın en zengin iş insanları arasında yer alan Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, süper yatıyla neredeyse Muğla'nın tüm kıyı şeridini gezdi. 107 metre uzunluk, 16 metre genişliğe sahip Cayman Adaları bayraklı 'Lana' isimli süper yat ile yaklaşık 10 gündür mavi yolculukta olan Gates tekrar Bodrum'a döndü.

Dünya'nın 2 zengini Bodrum'da

Bill Gates'i Bodrum'a geldikten 2 gün sonra ise Amazon teknoloji şirketinin kurucusu Jeff Bezos'un 136 metre uzunluğundaki süper lüks yatı Bodrum'a demirledi. 10 Ekim'de Yunanistan'dan Bodrum'a gelen Jeff Bezos'un 'Flying Fox' isimli ultra lüks yatı, Bodrum'dan sonra Gökova Körfezine açılarak mavi tura çıktı. Bill Gates geldikten 2 gün sonra 'Flying Fox' yatına gelen Jeff Bezos Bodrum başta olmak üzere Muğla'nın tüm kıyılarını gezdi.

Bill Gates'in doğum günü kutlaması

28 Ekim 1955 doğumlu olan Bill Gates "Lana" isimli yatıyla mavi yolculuğa çıktıktan sonra Bodrum'a geri döndü. Göltürkbükün'de ultra lüks bir villada Doğum günü partisi veren Bill Gates'in 66'cı yaş gününü Bodrum'da kutladı. Yaş gününe Jeff Bezos başta olmak üzere dünyaca ünlü yıldızların, iş insanlarının katıldığı öğrenildi.

Bodrum'dan ayrılmıyorlar

Doğum günü kutlamasının ardından Bill Gates 'in bulunduğu milyon dolarlık "Lana" isimli ultra lüks yat Göltürbükü açıklarında demirlerken, Jeff Bezos'un bulunduğu 'Flying Fox' isimli ultra lüks yat ise Yalıçikfik açıklarında demirlediği görüldü. Milyarderleri taşıyan yatlarda ki hareketlilik ise dikkatlerden kaçmadı.

Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum gelme nedenleri ortaya çıktı
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum gelme nedenleri ortaya çıktı
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum gelme nedenleri ortaya çıktı
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum gelme nedenleri ortaya çıktı
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum gelme nedenleri ortaya çıktı
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum gelme nedenleri ortaya çıktı
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum gelme nedenleri ortaya çıktı
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum gelme nedenleri ortaya çıktı
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum gelme nedenleri ortaya çıktı

Jeff Bezos, Bill Gates, Bodrum, Muğla, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum gelme nedenleri ortaya çıktı - Son Dakika


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