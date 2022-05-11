Bill Gates, yeni pandemileri önlemek için yapılması gerekenleri açıkladı - Son Dakika
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Bill Gates, yeni pandemileri önlemek için yapılması gerekenleri açıkladı

11.05.2022 12:26
Bill Gates, yeni pandemileri önlemek için yapılması gerekenleri açıkladı

Bill Gates Covid-19'un son pandemi olması için bazı uyarılarda bulundu. İşte Gates'in yeni pandemilere karşı üç önerisi.

Hayırsever milyarder Bill Gates, Covid-19 sonrasında yeni pandemiler ile karşılamamak adına neler yapabileceğimizi sıraladı. Covid-19 pandemisi başladığından bu yana komplo teorilerinin odağında yer alan Microsoft kurucusu, yeni karantinalara karşı uyardı.

How to Prevent the Next Pandemic (Yeni Salgın Nasıl Önlenir) adlı yeni kitabından alıntılarda bulunan Bill Gates, Covid-19'un son pandemi olması için hükümetlere çağrı yaptı. Gates'e göre hem sağlık kuruluşları hem de devletler pandemilere karşı bu önlemleri almak zorunda.

Bill Gates yeni pandemilere karşı hükümetleri uyardı

Covid-19'un en çok tartışılan isimlerinden biri olan Bill Gates, yeni pandemilere karşı çağrı yapmayı ihmal etmiyor. Covid-19'dan sonra yeniden büyük bir sağlık riskiyle karşı karşıya kalabileceğimizi ifade eden Gates, sağlık kuruluşlarına bu üç uyarıyı yaptı.

Hayırsever milyarderin paylaştığı ilk öneri sağlık sektörü için daha iyi araçlar yapmak ve bunları kullanıma açmakla ilgili. BioNTech'te Kıdemli Başkan Yardımcısı olan Katalin Karikó ve mRNA aşısını örnek gösteren Gates, yeni aşılara dikkat çekti.

Gates'e göre herhangi bir pandemiyi önleme planındaki birinci adım; daha iyi aşılara, tedavilere ve teşhislere yatırım yapmaya devam etmek olmalı. Ayrıca gelecekte, çok daha hızlı tedaviler üretmeyi sağlayacak sistemler oluşturmak gerekiyor.

Microsoft kurucusunun bir sonraki uyarısı ise hastalığı takip etmeyi iyileştirmek üzerine. GERM -Küresel Salgın Müdahale ve Seferberlik- ekibini oluşturmak, bir sonraki pandemiyi durdurmak için atılacak en önemli adımlardan biri olacak.

Bill Gates, yeni pandemileri önlemek için yapılması gerekenleri açıkladı

Gates'in hükümetlere karşı son tavsiyesi ise sağlık sistemlerini güçlendirmekle ilgili oldu. Gates'in açıklamasına göre devletler, olası tehditleri tespit edebilen sağlık çalışanlarına ve olağan dışı her şeyi rapor edecek altyapıya ihtiyaç duymakta.

"Tüm bu çabalar (yeni araçlar, daha iyi hastalık takibi ve iyileştirilmiş sağlık sistemleri) ucuz olmayacak, ancak uzun vadede hayat ve para kurtaracak."

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Kaynak: Shiftdelete

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