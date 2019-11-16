Bill Russell, yüzüğünü 44 yıl sonra aldı!

Kariyerinde 11 NBA şampiyonluğu bulunan, 5 kez MVP (en değerli oyuncu) seçilen 85 yaşındaki Russell 1975'te 'şöhretler müzesi'ne girmişti.



Boston Celtics efsanesi o dönem "O ödülü alan ilk siyahi oyuncu olma onurunu almak istemedim çünkü benden önce oynayıp da onu hak edenler vardı" diyerek tören istememiş, şöhretler müzesi yüzüğünü alamamıştı. Tam 44 yıl sonra Russell ailesi ve yakın arkadaşlarının bulunduğu özel bir törenle yüzüğüne kavuştu.



Russell'ın bu sözleriyle işaret ettiği isimse 1950'de NBA'e draft edilen ilk Afro-Amerikalı oyuncu olan Chuck Cooper... Cooper şöhretler müzesine bu yıl alındı.

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