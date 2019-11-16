Son Dakika Haberleri: Bill Russell, yüzüğünü 44 yıl sonra aldı!
Son Dakika Spor Bill Russell, yüzüğünü 44 yıl sonra aldı! - Son Dakika Spor

Bill Russell, yüzüğünü 44 yıl sonra aldı!

6 saat önce

Kariyerinde 11 NBA şampiyonluğu bulunan, 5 kez MVP (en değerli oyuncu) seçilen 85 yaşındaki Russell 1975'te 'şöhretler müzesi'ne girmişti.

Bill Russell, yüzüğünü 44 yıl sonra aldı!, System.String[]

Kariyerinde 11 NBA şampiyonluğu bulunan, 5 kez MVP (en değerli oyuncu) seçilen 85 yaşındaki Russell 1975'te 'şöhretler müzesi'ne girmişti.


Boston Celtics efsanesi o dönem "O ödülü alan ilk siyahi oyuncu olma onurunu almak istemedim çünkü benden önce oynayıp da onu hak edenler vardı" diyerek tören istememiş, şöhretler müzesi yüzüğünü alamamıştı. Tam 44 yıl sonra Russell ailesi ve yakın arkadaşlarının bulunduğu özel bir törenle yüzüğüne kavuştu.


Russell'ın bu sözleriyle işaret ettiği isimse 1950'de NBA'e draft edilen ilk Afro-Amerikalı oyuncu olan Chuck Cooper... Cooper şöhretler müzesine bu yıl alındı.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:57 
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