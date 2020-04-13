"Bill Viola: Geçici" sergisi Dünya Sanat Günü'nde dijitalde ziyarete açılacak

Borusan Contemporary, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evlerde kutlanacak 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nde "Bill Viola: Geçici" sergisini dijitalde ziyarete açacak.

Video sanatının öncü isimlerinden Bill Viola'nın İstanbul'daki ilk kişisel sergisi olan sergi, Google Arts & Culture platformu üzerinden izlenebilecek.

Borusan Contemporary'de 13 Eylül'e kadar sergilenmeye devam edecek serginin online gösteriminde sanatseverler, sergi alanlarını gezebilecek ve eserleri inceleyerek sanatçının üretimi hakkında ayrıntılı bilgiye erişebilecekler.

Borusan Contemporary, daha önce Google Arts & Culture sayfası üzerinden, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndaki eserleri ve "Mika Tajima: Esir", "Uvertür: Borusan Sanat Çağdaş Koleksiyonu'ndan Seçki", "Üvercinka ve Universal Everything: Akışkan Bedenler" isimli geçmiş dönem sergilerini ziyarete açtığını duyurmuştu.