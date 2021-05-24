Billboard Müzik Ödülleri dağıtıldı: Anneler- babalar, çocuklar, sevgililer hepsi bu gecede buluştu

SEVGİLİLERİ, ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKMADI
Müzik dünyasının en önemli ödüllerinden biri olan Billboard Ödülleri, dün gece Los Angeles'ta düzenlenen törenle kazananlara verildi. Microsoft Theatre'da düzenlenen tören, pandemi açısından bakıldığında yılın en rahat törenlerinden biriydi. Her ne kadar katılımcılar tören alanına maskelerle gelseler de tören sırasınca ya da kırmızı halıda maske takan olmadı. Üstelik Pink, Drake gibi ünlüler çocuklarıyla birlikte törene katıldı. Drake'e ise anne ve babası da eşlik etti.KIZIYLA SAHNE ŞOVU
Billboard Ödülleri'nin en renkli anlarından birine ünlü şarkıcı Pink ile kızı Willow imza attı. Gecede İkon Ödülü'nü alan Pink, sahne şovunu da dokuz yaşındaki kızı Willow ile birlikte gerçekleştirdi.
İKİ ÇOCUĞU DA YANINDAYDI
Anne- kızı bu gösterinin ardından uzun süre alkışlandı. Pink, kırmızı halıya sadece Willow ile çıkmadı. Ünlü şarkıcıya oğlu Jameson da eşlik etti.ANNE- BABASI VE OĞLU YANINDAYDI
Billboard Ödülleri gecesine Drake de oğlunun yanı sıra anne ve babasıyla birlikte katıldı. 10 Yılın Sanatçısı Ödülü'ne değer görülen Drake, kırmızı halıya annesi Sandi Graham ve babası Dennis Graham ile birlikte çıktı. Drake'e oğlu Adonis de törende eşlik etti. Ödülünü alırken sahneye Adonis ile birlikte çıktı Drake. O anlarda minik Adonis'in biraz huysuzlanıp gözyaşı döktüğü görüldü.SEVGİLİSİNİN YANINDAYDI
Törenin en çok dikkat çeken konukları arasında Meghan Fox ile sevgilisi Machine Gun Kelly de yer aldı. Fox, uğruna dört çocuuğunun babası Brian Austin Green'den ayrıldığı Machine Gun Kelly'nin Rock Albümü dalında kazandığı ödülün sevincini yaşarken yalnız bırakmadı.
KLİPTE BAŞLAYAN AŞK
İki sevgili, gece boyunca birbirlerine sevgi gösterisinde bulundu. Fox, gerçek adı Colson Baker olan Machine Gun Kelly ile, Bloody Valentine adlı şarkının klibinde tanıştı. Sette başlayan aşkları sonra gerçek hayata taşındı.
BEYAZLAR İÇİNDE
Billboard gecesinde sunum görevi üstlenen Padma Lakshmi de giysi tercihiyle dikkat çekti. Beyaz, pırıltılı bir kıyafet giyen Lakshmi, şıklığı ile dikkat çekti.
BELLİ BAŞLI DALLARDA EN İYİLER
İşte Billboard 2021 Ödülleri'nde belli başlı dallarda en iyiler
En iyi sanatçı: The Weeknd
En iyi yeni sanatçı: Pop Smoke
En iyi erkek sanatçı: The Weeknd
En iyi kadın sanatçı: Taylor Swift
En iyi ikili ya da grup: BTS
En iyi Billboard 200 Sanatçısı: Taylor Swift
En çok dinlenen sanatçı: Drake
En çok satan sanatçı: BTS
Hayranların oylarıyla seçilen en iyi sosyal sanatçı: BTS
En iyi R&B Sanatçısı: The Weeknd
En iyi R&B Erke Sanatçı: The Weeknd
En iyi R&B Kadın sanatçı: Doja Cat
En iyi rap sanatçısı: Pop Smoke
En iyi erkek rap sanatçısı: Pop Smoke
En iyi kadın Rap sanatçısı: Megan Thee Stallion
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