Billboard Müzik Ödülleri dağıtıldı: Anneler- babalar, çocuklar, sevgililer hepsi bu gecede buluştu - Son Dakika

Billboard Müzik Ödülleri dağıtıldı: Anneler- babalar, çocuklar, sevgililer hepsi bu gecede buluştu

24.05.2021 10:46
Billboard Müzik Ödülleri dağıtıldı: Anneler- babalar, çocuklar, sevgililer hepsi bu gecede buluştu, System.String[]

SEVGİLİLERİ, ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKMADIMüzik dünyasının en önemli ödüllerinden biri olan Billboard Ödülleri, dün gece Los Angeles'ta düzenlenen törenle kazananlara verildi.

Billboard Müzik Ödülleri dağıtıldı: Anneler- babalar, çocuklar, sevgililer hepsi bu gecede buluştu

SEVGİLİLERİ, ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKMADI

Müzik dünyasının en önemli ödüllerinden biri olan Billboard Ödülleri, dün gece Los Angeles'ta düzenlenen törenle kazananlara verildi. Microsoft Theatre'da düzenlenen tören, pandemi açısından bakıldığında yılın en rahat törenlerinden biriydi. Her ne kadar katılımcılar tören alanına maskelerle gelseler de tören sırasınca ya da kırmızı halıda maske takan olmadı. Üstelik Pink, Drake gibi ünlüler çocuklarıyla birlikte törene katıldı. Drake'e ise anne ve babası da eşlik etti.

Billboard Müzik Ödülleri dağıtıldı: Anneler- babalar, çocuklar, sevgililer hepsi bu gecede buluştu
KIZIYLA SAHNE ŞOVU

Billboard Ödülleri'nin en renkli anlarından birine ünlü şarkıcı Pink ile kızı Willow imza attı. Gecede İkon Ödülü'nü alan Pink, sahne şovunu da dokuz yaşındaki kızı Willow ile birlikte gerçekleştirdi.

Billboard Müzik Ödülleri dağıtıldı: Anneler- babalar, çocuklar, sevgililer hepsi bu gecede buluştu

İKİ ÇOCUĞU DA YANINDAYDI

Anne- kızı bu gösterinin ardından uzun süre alkışlandı. Pink, kırmızı halıya sadece Willow ile çıkmadı. Ünlü şarkıcıya oğlu Jameson da eşlik etti.

Billboard Müzik Ödülleri dağıtıldı: Anneler- babalar, çocuklar, sevgililer hepsi bu gecede buluştu
ANNE- BABASI VE OĞLU YANINDAYDI

Billboard Ödülleri gecesine Drake de oğlunun yanı sıra anne ve babasıyla birlikte katıldı. 10 Yılın Sanatçısı Ödülü'ne değer görülen Drake, kırmızı halıya annesi Sandi Graham ve babası Dennis Graham ile birlikte çıktı. Drake'e oğlu Adonis de törende eşlik etti. Ödülünü alırken sahneye Adonis ile birlikte çıktı Drake. O anlarda minik Adonis'in biraz huysuzlanıp gözyaşı döktüğü görüldü.

Billboard Müzik Ödülleri dağıtıldı: Anneler- babalar, çocuklar, sevgililer hepsi bu gecede buluştu
SEVGİLİSİNİN YANINDAYDI

Törenin en çok dikkat çeken konukları arasında Meghan Fox ile sevgilisi Machine Gun Kelly de yer aldı. Fox, uğruna dört çocuuğunun babası Brian Austin Green'den ayrıldığı Machine Gun Kelly'nin Rock Albümü dalında kazandığı ödülün sevincini yaşarken yalnız bırakmadı.

Billboard Müzik Ödülleri dağıtıldı: Anneler- babalar, çocuklar, sevgililer hepsi bu gecede buluştu

KLİPTE BAŞLAYAN AŞK

İki sevgili, gece boyunca birbirlerine sevgi gösterisinde bulundu. Fox, gerçek adı Colson Baker olan Machine Gun Kelly ile, Bloody Valentine adlı şarkının klibinde tanıştı. Sette başlayan aşkları sonra gerçek hayata taşındı.

Billboard Müzik Ödülleri dağıtıldı: Anneler- babalar, çocuklar, sevgililer hepsi bu gecede buluştu

BEYAZLAR İÇİNDE

Billboard gecesinde sunum görevi üstlenen Padma Lakshmi de giysi tercihiyle dikkat çekti. Beyaz, pırıltılı bir kıyafet giyen Lakshmi, şıklığı ile dikkat çekti.

BELLİ BAŞLI DALLARDA EN İYİLER

Billboard Müzik Ödülleri dağıtıldı: Anneler- babalar, çocuklar, sevgililer hepsi bu gecede buluştu

İşte Billboard 2021 Ödülleri'nde belli başlı dallarda en iyiler

En iyi sanatçı: The Weeknd

En iyi yeni sanatçı: Pop Smoke

En iyi erkek sanatçı: The Weeknd

En iyi kadın sanatçı: Taylor Swift

En iyi ikili ya da grup: BTS

En iyi Billboard 200 Sanatçısı: Taylor Swift

En çok dinlenen sanatçı: Drake

En çok satan sanatçı: BTS

Hayranların oylarıyla seçilen en iyi sosyal sanatçı: BTS

En iyi R&B Sanatçısı: The Weeknd

En iyi R&B Erke Sanatçı: The Weeknd

En iyi R&B Kadın sanatçı: Doja Cat

En iyi rap sanatçısı: Pop Smoke

En iyi erkek rap sanatçısı: Pop Smoke

En iyi kadın Rap sanatçısı: Megan Thee Stallion

Billboard Müzik Ödülleri dağıtıldı: Anneler- babalar, çocuklar, sevgililer hepsi bu gecede buluştu

Los Angeles, The Weeknd, Drake, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Billboard Müzik Ödülleri dağıtıldı: Anneler- babalar, çocuklar, sevgililer hepsi bu gecede buluştu - Son Dakika Magazin


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