Billboard ve LED ekranlarda "Evde kal, sağlıklı kal" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Billboard ve LED ekranlarda 'Evde kal, sağlıklı kal' mesajı - Son Dakika

Billboard ve LED ekranlarda "Evde kal, sağlıklı kal" mesajı

6 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesince şehirdeki billboard ve LED ekranlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı "Evde kal, sağlıklı kal" mesajını içeren yazılar asıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesince şehirdeki billboard ve LED ekranlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı "Evde kal, sağlıklı kal" mesajını içeren yazılar asıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınına karşı il genelindeki kamu kurum ve kuruluşları dahil tüm ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemi devam ediyor.

Şehirdeki billboard ve LED ekranlara da "evde kal, sağlıklı kal" mesajını içeren yazılar asıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, salgını önlemenin en etkili yolunun, sosyal mesafeyi koruyarak başka insanlarla temastan kaçınmak olduğunu belirtti.

Çerçioğlu, özellikle sağlık otoritelerince risk grubunda oldukları sık sık tekrarlanan yaşlılar ile çocukların evde kalmalarını ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalarını istediklerini belirterek, "Alınan sıkı tedbirlerle, salgının etkisinin bir an önce geçmesini sağlayabiliriz. Salgın riski ortadan kalkana kadar dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Billboard ve LED ekranlarda Evde kal, sağlıklı kal mesajı

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:01 Kaynak: AA

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