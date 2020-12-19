Billboardlar, Poyraz Ali için donatıldı - Son Dakika

Billboardlar, Poyraz Ali için donatıldı

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde billboardlar SMA hastası Poyraz Ali'ye destek olmak afişlerle donatıldı.

İstanbul'da yaşayan Tuğçe ve Ali Kurttekin çiftinin, SMA teşhisi konulan çocukları Poyraz Ali'nin (3), tedavisine destek olmak için yurt genelinde destek kampanyaları düzenleniyor. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde de bu kapsamda kampanya başlatıldı. Reşadiye Belediyesi tarafından ilçedeki billboard panoları Poyraz Ali'nin afişleri ile donatıldı.

Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, SMA hastası Poyraz Ali için başlatılan kampanyaya destek olmayı arzu ettiklerini ifade ederek, "İnşallah bu yavrumuzun sağlığına kavuşabilmesi için halkımızdan, personellerimiz den ve duyarlı insanlarımızdan destek bekliyoruz. Yapılan yardımlarla Poyraz Ali'nin bir an evvel sağlığına kavuşmuş olacaktır. Geçtiğimiz bu zor süreçte içerisinde Poyraz Ali kardeşimize Türk milletinin katkısıyla sağlığına kavuşmasını rabbim nasip eylesin diyoruz. Herkesi bu yardıma davet ediyorum" diye konuştu.