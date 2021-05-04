Billie Eilish: Cinsel istismar ve taciz her yerde - Son Dakika
BBC

Billie Eilish: Cinsel istismar ve taciz her yerde

04.05.2021 05:12
Billie Eilish: Cinsel istismar ve taciz her yerde, System.String[]

Genç Amerikalı şarkıcı/şarkı yazakı Billie Eilish Vogue'a taciz hakkındaki son single'ı hakkında konuştu, "Bu bütün tacizcilere bir açık mektup" dedi.

Şarkıcı Billie Eilish Vogue dergisine verdiği mülakatta cinsel taciz ve istismarın "her yerde" olduğunu söyledi.

19 yaşındaki ABD'li şarkıcı/besteci Eilish "Ben başından tekinsiz bir şey geçmemiş, gerçekten kötü bir deneyim yaşamamış tek bir kız çocuğu ya da kadın tanımıyorum" dedi, genç erkeklerin de sürekli istismara uğradığını ekledi.

Röportajı yapan Vogue yazarı Laura Snapes, bunun "daha küçük yaşlarda Eilish'in de başına geldiğini" yazdı ama "ayrıntıların onda saklı olduğunu" ekledi.

Grammy ödüllü şarkıcı/şarkı yazarı, Vogue röportajında, küçük yaşta birini istismar eden bir tacizciyi anlattığı Your Power adlı yeni single'ı hakkında konuşurken "Bu şarkı başkalarını istismar edenlere en çok da erkeklere açık bir mektup" dedi.

Eilish dergi için fotoğraf çekiminde de yeni imajını sergiledi ve bunu üstünden dökülen özensiz bir giyim tarzı olduğunu söyleyenlere karşı bir fırsata dönüştürdü.

"Eski model, klasik, duvara asmalık" diye nitelediği yeni görünümünde şarkıcının siyah ve yeşil saçlarının yerini platin sarısı bukleler alıyor.

Eilish saç rengini değiştirmenin "bir şekilde daha kadınsı" hissettirdiğini söyledi.

Aslında Eilish'in bol giysileri daha önce, sürekli vücut hatlarını sergileyen dar ve dekolte giysiler tercih eden diğer ünlü müzisyenlere kıyasla "tazeleyici" bulunarak övgü de almıştı.

Fakat Eilish Vogue'a giyim tarzının kendisinden ziyade onu izleyenlerin meselesi olduğunu söyledi.

Vücudunun, nasıl göründüğünün daha küçük yaştayken depresyona girmesinin altında yattığını söyleyen Eilish "Birden, vücudunuzu göstermek istediğinizde iki yüzlü oluyorsunuz, kolay bir kadın, kahpe, orospu oluyorsunuz. Öyle isem de bununla gurur duyarım. Ben ve bütün genç kadınlar orospuyuz. Gelin bunu tersine çevirip bundan güç alalım. Bedeninizi, cildinizi göstermek saygınlığınızı eksiltmemeli" dedi.

Bunun bir kadın sorunu değil erkek sorunu olduğunu da söyleyen Eilish "En nihayetinde mesele erkeklerin çok zayıf olması. Kontrollerini çok kolay kaybediyorlar. Bu elbiseyi giyip de bir adamın seni ellemeyeceğini mi düşünüyorsun? Gerçekten, bu kadar mı zayıfsınız? Hadi canım siz de" diye ekledi.

Billie Eilish: Cinsel istismar ve taciz her yerde

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Son Dakika Dünya Billie Eilish: Cinsel istismar ve taciz her yerde - Son Dakika Dünya

BBC

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