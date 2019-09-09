Billur Kalkavan: İstesem 10 tane çocuk doğururdum

İşte Billur Kalkavan'ın açıklamaları:



-Anneliği küçümsemiyorum, 'çok abartmayalım' diyorum sadece.



- 'Evleneyim, çocuğu da aradan çıkarayım' diyen duydum ben. Çocuk bir mal değildir, çocuk bir insandır.



'DOĞURMAK EN KOLAYI'



Maksat doğurmak değil, maksat onu büyütmek. Doğurmak en kolayı. İstesem ben de 10 tane çocuk doğururdum ama istemedim.



- İlk iki sene anneler çocuklarına kendileri bakmalı. Kariyerinize ara verirseniz ölmezsiniz. Bırakın işlerinizi, ara verin lütfen.



'DUYUYORUM, 'ÇOCUĞUM FİLİPİNLİ DADI GİBİ KONUŞUYOR' DİYORLAR'



Bir de bu yabancı dadı sevdası var. Ben neler duyuyorum. 'Çocuğum Filipinli gibi konuşuyor' diyor. Yabancı dadılar yüzünden aksanı bozuk çocuklar var.



'BU KADAR ACİZLEŞMEYİN'



Anneler süt vermiyor. Emzirme psikoloğu arkadaşım var. Çocuğunun ağzına memeni götüremeyecek kadar acizleşme bu hayatta. Çocuğunuzu emziremeyecek kadar beceriksiz olmayın.