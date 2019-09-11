Billur Kalkavan – Kadın Erkek İlişkisi – Kıskançlık ve Annelik Sorunsalı – #KADINCA

Billur Kalkavan – Pelin Çini ile Kadınca – 22.Bölüm

Program Konuları:

Kıskançlık ve Annelik Sorunsalı, Kadın Erkek Arasındaki Yaş Farkı.

Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 tarihinde İstanbul'da Beylerbeyi'nde bahçeli bir evde doğmuştur. Sonra Çiftehavuzlar'a taşındılar. Dadılar, aşçılar ve uşaklarla büyüdü. 16 yaşında Mudo'da işe girdi. Sonra da Ömer Çavuşoğlu ve Ahmet Kozanoğlu'nun şirketlerinde çalıştı. 18 yaşında Güneş Gazetesi'nde Güneri Civaoğlu'nun Sekreteri olarak çalıştı. Güneri Civaoğlu'nun gazetesi satılınca Amerika'ya gitti ve 4 sene kalıp geri döndü.

Sinemadaki ilk rolünde, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. 1980 yılından itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2000 yılında Marion ile Muhammed" adlı tiyatro oyununda oynadı.

2010 yılında TürkMax ekranlarında 'Konuşmazsak Çatlarım' adlı programı sundu.

Billur Kalkavan, kendisinden 12 yaş küçük Kenan Doğulu ile ilişki yaşadı. Kendisinden 22 yaş küçük Buğra Bahadırlı ile yaşadı.

2011 yılında Turkcell reklamında oynadı. 2012 yılında H TV kanalında haftanın 5 günü 00: 00-01: 00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı.

2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yer almıştır.

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TN Yapım sinema filmleri çeken bir yapım şirketidir. Şirketimiz faaliyet alanlarına Youtube gibi aktif ve dinamik bir mecrayı da katarak yeni nesil televizyonculuğu Eflatun Tv'de yaşatmayı hedefler.

Eflatun Tv'de hafta içi her gün bir yeni video ile karşınızda olacağız. İçeriklerimizi 7'den 70'e herkese ulaşabilecek, evrensel, kadın ve erkeğin eşit seviyede ilgilenebileceği canlı ve hızlı formatlardan oluşturuyoruz. Moda, Sinema, Spor, Eğlence ve Müzik kategorilerimiz ile profesyonel teknik ekibimiz ve nitelikli prodüksiyon çapımızla Youtube Türkiye'nin öne çıkan kanallarından biri olmaya adayız.

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