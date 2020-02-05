"Bilmeden olmaz" söyleşisinde kadın kanserleri konuşuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Bilmeden olmaz' söyleşisinde kadın kanserleri konuşuldu - Son Dakika

"Bilmeden olmaz" söyleşisinde kadın kanserleri konuşuldu

6 saat önce

Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği tarafından Dünya Kanser Günü dolayısıyla düzenlenen "Bilmeden olmaz" söyleşisinde kadın kanserleri konuşuldu.

Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği tarafından Dünya Kanser Günü dolayısıyla düzenlenen "Bilmeden olmaz" söyleşisinde kadın kanserleri konuşuldu.

Jinekolog Onkolog Prof. Dr. Mete Güngör, Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Arzu Karataş moderatörlüğünde Acıbadem Maslak Hastanesi Konferans Salonu'ndaki söyleşide, kadın kanseri türleri olan yumurtalık, rahimağzı ve rahimiçi kanserlerinin dünyada en sık görülen 10 kanserden üçü olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Güngör, rahimağzı ve rahimiçi kanserlerinin yüzde 100'e yakın bir oranla tedavi edilebildiğini ifade ederek, yumurtalık kanserinde teşhisin gecikmesi nedeniyle tedavinin zor olduğunu anlattı.

Jinekolojik kanser türlerinde ilk cerrahinin tedavinin en önemli adımı olduğunu belirten Güngör, "İlk cerrahi düzgün yapılırsa ondan sonra medikal onkolog ve radyasyon onkoloğuna kalan görev daha kolay hale geliyor. Dolayısıyla onların vermiş olduğu kemoterapilere, radyasyon tedavilerine sizin cevabınız iyi ve başarılı oluyor." dedi.

Medikal Onkolog Prof. Dr. Yeşim Eralp ise kanserde "akıllı ilaç" ya da "hedefli tedavi"nin kişisel tedavi şekli olduğunu vurguladı.

Söyleşide Emel Topaloğlu Çelik ve Tülay Tatar da kendi deneyimlerini anlattı.

Jinekolog, Karataş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:08 Kaynak: AA
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