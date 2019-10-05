Bilmemek Filmi

Yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını Leyla Yılmaz'ın üstlendiği filmin başrollerinde Senan Kara, Yurdaer Okur, Emir Özden, Levent Üzümcü ve Çetin Sarıkartal yer alıyorlar.
Film ayrıca 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde de yarışıyor.
Yönetmen: Leyla Yılmaz
Senaryo: Leyla Yılmaz
Oyuncular: Senan Kara, Yurdaer Okur, Emir Özden, Levent Üzümcü, Çetin Sarıkartal, Ulaşcan Kutlu, Berke Bük, Sanem Öge, Özgür Daniel Foster, Arın Kuşaksızoğlu
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Bilmemek
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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