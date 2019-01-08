Son Dakika Haberleri: Bilnet Okulları Bursluluk Sınavı 12 Ocak'ta

Bilnet Okulları Bursluluk Sınavı 12 Ocak'ta

53 dakika önce

2019-2020 öğretim dönemi için burs olanağı sağlayacak "Bilnet Okulları Bursluluk Sınavı" için kayıtlar başladı.

Bilnet Okulları Bursluluk Sınavı 12 Ocak'ta, System.String[]
2019-2020 öğretim dönemi için burs olanağı sağlayacak "Bilnet Okulları Bursluluk Sınavı" için kayıtlar başladı.

12 Ocak 2019 tarihinde yapılacak ve 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin katılabileceği Bursluluk Sınavı Bilnet Okullarının bütün kampüslerinde eş zamanlı gerçekleştirilecek.

Sınavda başarılı olan öğrencilere gelecek yıl kayıtlarında özel avantajlar sunulacak.

Eğitimde daha fazla fırsat eşitliği amacıyla yola çıkan Bilnet Okullarında eğitime devam eden Ankara Çayyolu, Ankara Yenimahalle, İstanbul Beylikdüzü, İstanbul Bahçeköy, İstanbul Kartal ,Kocaeli, Sakarya, Bodrum, Denizli, Samsun, Diyarbakır, ve Menderes Kampüslerinin yanı sıra hizmete açılacak Eskişehir, Ankara Gölbaşı, İzmir Bornova, İzmir Ulukent ve Balıkesir Kampüsleri ile daha fazla öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:53 Kaynak: DHA

İzmir, Ankara, İstanbul, Güncel
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