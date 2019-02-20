Bilnet Okulları'ndan Sporculara Tam Burs Desteği

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Yönetim Kurul Başkanı Ekrem Karakoç, sportif alanda başarı gösteren öğrencilere tam burs desteği verildiğini söyledi.

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Yönetim Kurul Başkanı Ekrem Karakoç, sportif alanda başarı gösteren öğrencilere tam burs desteği verildiğini söyledi.



Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü'nde sportif alanda başarı gösteren öğrenciler bir araya geldi. Burada konuşan Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Yönetim Kurul Başkanı Ekrem Karakoç, okullarında akademik başarının yanı sıra sportif başarılarının da olduğunu, 30 lisanslı sporcudan 15'inin tam burslu olarak eğitimlerine devam ettiğini kaydetti. Karakoç, "Biz Diyarbakır'da akredite olan tek okuluz, biz merkezden yönetiliyoruz. Spora ve sporcuya verdiğimiz destekten, okulumuzda akademik başarı olarak da çok iyi durumdayız, sporcularımızda da çok iyi durumdalar. Yönetim olarak sportif başarısı olan bütün çocuklara tam burslu olarak eğitim görmelerini sağlıyoruz. Diyarbakır'a ve ülkemize sportif başarı sağlamalarını istiyoruz" dedi.



Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü'nde tam burslu olarak eğitim alan karate dalında Türkiye 2.'si Yusuf Kaya, 6 uluslararası derecesinin olduğunu söyledi. Kaya, "Bunun yanı sıra 52 il ve bölge derecelerim var. Kısa vadeli hedeflerim arasında karate dalında haziran ayında dünya seçmelerimiz olacak. Milli takım seçmelerine hazırlanıyorum. Uzun vadeli hedeflerim arasında olimpiyatlarda ülkem adına derece yapmak istiyorum. Bundan sonra katılacağım müsabakalarda ülkemi, okulumu ve kulübümü en başarılı şekilde temsil etmek ve derecelere girmek" diye konuştu.



Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü'nde 30 lisanslı sporcudan 15'inin tam burslu olarak eğitim gördüğü öğrenildi. - DİYARBAKIR

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