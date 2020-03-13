Bilnetli öğrenciler antiseptik solüsyonu üretti - Son Dakika

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsünde eğitim gören öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte doğal maddelerle antiseptik el solüsyonları hazırlamaya başladı.



Çin'de ortaya çıkan, ardından Avrupa'ya sıçrayan ve son olarak Türkiye'de de görülmeye başlanan yeni tip koronavirüs vakasından sonra dezenfekte ilaçları kara borsaya düşünce Diyarbakırlı öğrenciler önemli bir çalışmayı hayata geçirerek öğretmenleriyle birlikte doğal maddelerle kendi antiseptik el solüsyonlarını hazırladı. Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü 4 ve 5. sınıf öğrencileri fen bilimleri derslerinde doğal maddelerle kendi antiseptik el solüsyonlarını hazırlayarak virüslerden korunma yöntemlerini tartışıp, bilgi alış verişinde bulunarak korona virüsüne karşı savaş açtı.



"Diğer okullara da katkıda bulunmaya hazırız"



Bu başarıdan dolayı öğrencileri ve öğretmenleri tebrik eden Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullara da yardımcı olmaya hazır olduklarını söyledi. Karakoç, "Virüsün ortaya çıkmasından sonra bunu kötü amaçla kullanan fırsatçılar fiyatları artırdı. Çok uğraşmamıza rağmen dezenfektan antiseptik el solüsyonlarını bulamadık. Bunu aşmak için öğrencilerimiz, öğretmenlerle beraber çok önemli bir çalışmaya imza attı. Doğal maddelerle antiseptik el solüsyonlarımızı hazırladık. Diğer okullara da bu konularda katkıda bulunmaya hazırız" dedi. - DİYARBAKIR