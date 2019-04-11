Bilnetli Öğrencilerden Emniyet Müdürlüğü'ne Ziyaret
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Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:59 Kaynak: İHA
Bilnet Okulları Diyarbakır
Kampüsü öğrencileri, Türk Polis
Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında Bağlar
İlçe Emniyet Müdürlüğü
'nü ziyaret etti.
Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştirdi. Bağlar Kaymakamı Barış Demirtaş'ın da bulunduğu ziyarete polis elbiseleri giyerek katılan öğrenciler, emniyet mensuplarına gül takdim etti. Emniyet Müdürlüğü mensupları da Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü öğrencilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - DİYARBAKIR
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