Son Dakika Haberleri: Bilnetli Öğrencilerden Emniyet Müdürlüğü'ne Ziyaret

Bilnetli Öğrencilerden Emniyet Müdürlüğü'ne Ziyaret

1 saat önce

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Bilnetli Öğrencilerden Emniyet Müdürlüğü'ne Ziyaret, System.String[]
Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştirdi. Bağlar Kaymakamı Barış Demirtaş'ın da bulunduğu ziyarete polis elbiseleri giyerek katılan öğrenciler, emniyet mensuplarına gül takdim etti. Emniyet Müdürlüğü mensupları da Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü öğrencilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:59 Kaynak: İHA
Bağlar, Polis, Diyarbakır, Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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