BİLSAP programıyla proje üreten akademisyenler ödüllendirildi - Son Dakika

Türkiye ve uluslararası alanda çeşitli projelere imza atan akademisyenler için, BİLSAP (Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetleri Destekleme Programı) teşvik ödülleri düzenlendi. Programı gerçekleştiren vakıf üniversitesi; çalışmalarıyla bilime, eğitime, topluma ve sanata katkı sunan akademisyenleri ödüllendirdi.

İstanbul Kültür Üniversitesi, dün üniversite bünyesinde bulunup gerek Türkiye'de gerekse uluslararası alanda çeşitli projelere imza atan akademisyenler için ödül töreni düzenledi. Gerçekleştirilen projeleri desteklemek ve devamını getirmek amacıyla düzenlenen programda 6 farklı bölümde çalışma yapan 118 akademisyene ödülleri, üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Alçın ve Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver tarafından takdim edildi. Ödül verilen alanlar ise 'Uygulamalı Bilimler, Temel Bilimler, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri, Din Kültür ve Eğitim, Mimarlık ve Sanat' oldu.

'DESTEK İÇİN HER YIL GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Bu programla araştırmacı akademisyenleri destekleyip teşvik etmek istediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal, 'Akademisyenlerimizi desteklemek kurum kültürümüzün bir parçası olduğu kadar sorumluluğumuz. Tabii maddi desteğin yanında, çalışmalarıyla yayın yapmaları, bir sonuca ulaşmaları, bir buluş elde etmiş olmaları hatta belki de bunun patentini almış çok değerli. Belirlediğimiz kriterlere göre ödül törenini düzenli şekilde gerçekleştiriyoruz' açıklamasını yaptı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN ÖNEMLİ

Akademisyenlerinin yayınlar, atıflar, ulusal ve uluslararası projelerini yaptıkları çalışmalarla 10 yıldır desteklediklerini belirten Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver ise 'Akademik kadromuzla gurur duyuyoruz. Çünkü akademisyenlerimiz, pandemi şartlarına rağmen çok güzel projeler ürettiler. Üniversitelerin sürdürülebilirliği açısından akademisyen çalışmaları çok önemlidir. Biz de bunu devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz' dedi.

'PROJELERE DÜZENLİ BAŞVURU YAPIYORUZ'

Uluslararası projelerinde Avrupa Birliği ve Dünya Bankası projelerinin ilk sıralarda yer aldığını vurgulayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Alçın ise, 'Ulusal projelerde de ilk sıraya yazabileceğimiz TÜBİTAK projeleri var. Onun dışında kalkınma ajansı projelerine başvuru yapıyoruz. Öte yandan üniversitemizin kendi kaynaklarıyla da gerçekleştirdiği projeler var. Lisans ve lisansüstü öğrencilere dönük tez desteklerimiz var. Bunlar da yine proje kapsamında değerlendirilebilecek faaliyetler arasında yer alıyor' şeklinde konuştu.

GÖRÜNÜR OLMASI ÖNEMLİ

Bilimsel ve sanatsal çalışmaların üretiminin zor koşullarda gerçekleştiğine de değinen Prof. Dr. Sinan Alçın son olarak şunları söyledi:

'Bunların görünür olması açısından bu tip teşvikler çok kıymetli. Burada, maddi boyuttan ziyade öğretim üyeleri yardımcıları yine idari kadroda yer alan ve bilimsel sanatsal faaliyette bulunan arkadaşlarımız için yaptıkları bu faaliyetin görünür olması açıkçası her şeyden çok daha kıymetli.'