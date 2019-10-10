"BİLSEM" Develi'de açıldı

Üstün yetenekli öğrencilerin eğitim göreceği Türkiye'de sadece il ve büyük ilçe merkezlerinde bulunan BİLSEM Develi'ye açıldı. Yahyalı, Tomarza ve Yeşilhisar öğrencileri de BİLSEM'den faydalanabilecek,bölgeye hizmet verecek olan BİLSEM Kayseri'ye ulaşımda sorun yaşayan üstün yetenekli öğrencilerin ayağına gelmiş oldu. Daha önce Yatılı Bölge Okulu olarak kullanılan üniversite karşısında çevre yolu üzerindeki 4 katlı binada hizmet verecek olan BİLSEM Develi için önemli bir kazanım oldu.



İlkokul 1. 2. ve 3. Sınıfta BİLSEM seçmelerine katılan ve kayıt hakkı kazanan öğrencilerin eğitim göreceği okul öğretmenleri mülakat süreci sonunda belirlenecek.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak konuyla ilgili açıklamasında"Açılmasında büyük katkılar sunan MEB Bakanı Sayın Ziya Selçuk,Bakan yardımcımıza, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, Din Öğretimi Genel Müdürü hemşehrimiz Nazif Yılmaz'a Develi Kaymakamı Murat Duru bey ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar beye canı gönülden teşekkür ederiz."dedi - KAYSERİ