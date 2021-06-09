Bilsem'lerde Yapılan Fikri Mülkiyet Çalışmaları Kapsamında 5 Ayda 520 Ürün Tescil Edildi - Son Dakika

BİLSEM'lerde yapılan fikri mülkiyet çalışmaları kapsamında 5 ayda 520 ürün tescil edildi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, "BİLSEM'lerde hedef olarak 2021 yılında 183 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini koymuştuk. Bu hedefi aşarak 520 tescil sayısına ulaştık. " dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) yapılan fikri mülkiyet çalışmaları kapsamında 2021'in beş ayında 520 ürün tescil edildi.

MEB, 2019'dan itibaren fikri mülkiyet hakları çalışmaları kapsamında patent, faydalı model, tasarım ve marka çalışmalarına ağırlık vermeye başladı.

Bakanlık, bu kapsamda ilk adımı mesleki eğitimde attı. Mesleki eğitimde özellikle Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verilerek 2020'de 12 patent, 8 faydalı model, 109 tasarım ve 59 marka tescili olmak üzere toplam 188 ürünün tescili alındı. MEB, daha sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) fikri mülkiyet çalışmalarını başlattı.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı desteğiyle 183 BİLSEM'de görev yapan öğretmenlere fikri mülkiyet ve sınai haklar konusunda eğitimler düzenlendi.

BİLSEM'lerde yürütülen projelerin yeniden yapılandırılması çalışmaları olumlu sonuç verdi. BİLSEM'ler 2021'in ilk 5 ayında 101 patent, 155 faydalı model, 1460 tasarım ve 8 marka olmak üzere 1724 ürün başvurusunda bulundu. MEB, her bir BİLSEM'den en az bir ürün tescili olmak üzere 2021'de 183 ürün tescili almayı hedefliyordu. Başvurular sonunda 520 ürünün tescili alındı. Böylece 2021'in ilk 5 ayında hedef aşıldı.

BİLSEM'lerden 1000 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescil hedefi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Tokat Bilim ve Sanat Merkezi'nde yaptığı incelemeler sırasında çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulundu. Özer, 2019'dan itibaren fikri mülkiyet konusunda çok önemli mesafe aldıklarını belirterek, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı ile yapılan iş birliğiyle 81 ilde yönetici ve öğretmenlere fikri mülkiyet süreçleri konusunda eğitimler verildiğini aktardı.

Özer, Bakanlık bünyesinde 81 ilde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve gerekli desteği vermek üzere fikri mülkiyet ofisi kurulduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"BİLSEM'lerde hedef olarak 2021 yılında 183 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini koymuştuk. Bu hedefi aşarak 520 tescil sayısına ulaştık. Bu nedenle BİLSEM'ler için hedefimizi 2021'in sonuna kadar 1000 ürün tescili olarak güncelliyoruz. Bu süreçte bizlere sürekli destek olan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'a şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, bu süreçleri başarılı bir şekilde yürüten Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarına, 81 il milli eğitim müdürümüze, 183 BİLSEM yönetici ve öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. "