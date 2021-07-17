BİLSEM\'LERDEN YUNUS\'UN DİLİNDEN PROJESİ

Yunus Emre, Bu toprakların yetiştirdiği binlerce özel insandan yalnızca birisi. O, hem yaşamında hem dilinde sadeliği seçmiş, gönül güzelliğini ilahi bir aşkla taçlandırmış, yalnız bu topraklara değil, tüm insanlık için sonsuz yalınlığa rehberlik etmiş bir ozan. Anadolu'nun ve dilinin güzelliğini hiç bir fazlalığa mahal vermeden, ilahi aşkla insanlığa yo gösteren halk filozofu, düşünür, şair ve en önemlisi halk. Binlerce yıl silinmeyecek gerçeği ve dehasıyla sonsuz yaşayacak bir dünya ozanı. İşte tamda bundan dolayı UNESCO bu yılı O'nun yılı ilan etti.

Cumhurbaşkanlığı ise bu yılı tüm yurtta 2021/1 sayılı Genelgesi ile Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak ilan etti. Bu kapsamda MEB dahilinde Özel Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanlığınca bilim ve sanat merkezleri koordinesinde bir dizi etkinlik ve faaliyet planladı.

Bu faaliyetlerden birisi de, BİLSEM lerde eğitim alan müzik yetenek alanı ve iki kere farklı diye tabir ettiğimiz öğrencilerimizin katılımı ile gerçekleştirilen, "Yunus'un Dilinden" projesidir. Söz konusu etkinlikte, Yunus Emre' nin kaleme aldığı ve bestelenmiş olan "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" adlı eseri tamamen özgün olarak seslendirip video kliplendirildi. Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan müzik öğretmenlerince günümüz normları ile yeniden düzenlenerek, BİLSEM öğrencileri tarafından ses ve çalgıları ile icra edilmiştir. Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanı Sayın Ramazan Barın tarfından koordine edilen faaliyette, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir Gül söz konusu şiiri seslendirmiş ve bu anlamlı faaliytte öğrencilerimize Yunus'un Diliyle destek vermiştir.

Bu etkinlikte toplamda herbiri farklı ilde görev yapan 15 Bilsem Müzik öğretmeni ve 52 Müzik Yetenek Alanı öğrencisi görev almıştır. Etkinlik kapsamında 3 hafta süren ön hazırlık ve prova süresi sonunda herbiri alanında uzman öğretmenlerimizn önderliğinde kayıtlar gerçekleştirilmiştir. Günümüz şartları ve orkestranın farklı illere dağılmış olması bakımından çekimler yerel ve kişsel imkanlarla gerçekleştirlmiştir.

Bu etkinlikteki temel amaç, Yunus Emre gibi bu toprakların yetiştirdiği usta bir dehanın genç kuşak ve çocuklarımızca anlaşılmasını sağlamak ve farkındalık oluşturmaktır. Çağlar boyu süren gelenekle bir önceki nesilden emanet aldığımız kültürümüzü aynı nezaket ve hassasiyetle bir sonraki nesile aktarmak arzusudur. Yeni nesilin, Anadolu'nun yalın ama görkemli kültürünü ilahi bir felsefeyle anlatan Yunus'a dokunmasını sağlamaktır. Çünkü ancak o zaman Yunus Emre "BİZİM YUNUS" olur.

Söz ola kese savaşı söz ola bitire başı

Söz ola ağılı aşı bal ile yağ ede bir söz

Yunus'un Dilinden Projesinin videosunu izlemek için tıklayınız