BİLSEM'LERE SAVUNMA SİSTEMLERİ ATÖLYESİ KURULUYOR. - Son Dakika

BİLSEM'LERE SAVUNMA SİSTEMLERİ ATÖLYESİ KURULUYOR.

BİLSEM\'LERE SAVUNMA SİSTEMLERİ ATÖLYESİ KURULUYOR.
Son Güncelleme: 17.07.2021 05:15

Savunma sanayi alanında son yıllarda önemli atılımlar yaparak birçok ülkeye savunma sanayisi alanında ihracat yapar konuma gelen ülkemizi gelecekte dünyada savunma sanayi alanında lider konuma getirmek amacıyla sadece fiziki şartların iyileştirilmesi değil;

Savunma sanayi alanında son yıllarda önemli atılımlar yaparak birçok ülkeye savunma sanayisi alanında ihracat yapar konuma gelen ülkemizi gelecekte dünyada savunma sanayi alanında lider konuma getirmek amacıyla sadece fiziki şartların iyileştirilmesi değil; gelecekte ihtiyaç olarak ortaya çıkabilecek insan kaynaklarının yetişmesi konusunda da önemli çalışmalar yapmaya devam ediyoruz.

Ülkemizde özel yetenekli öğrencilerimizin eğitim aldıkları BİLSEM'lerde hem savunma sanayi alanında özel yetenekli öğrencilerin bu alana ilgi duymalarını sağlamak hem de ülkemizde savunma sanayi alanında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sunmak amacıyla ilk olarak Sivas BİLSEM'e Bakanlığımız tarafından Nuri Demirağ Savunma Sistemleri Atölyesi kurulmuştur.

Atölyede Sivas BİLSEM'de eğitim alan 460 özel yetenekli öğrencimiz ile Sivas'taki Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri başta olmak üzere diğer okullarda görev yapan bilişim teknolojileri öğretmenleri ve savunma sanayi alanına ilgi duyan öğrencilere eğitimler verilecektir.

Atölyede yapılması planlanan çalışmalar; Roket, insansız su altı sistemleri, insansız hava araçları, model uydu, akıllı hava, kara ve deniz araçları gibi çalışmaların tasarımlarının ile modellerinin oluşması, Yazılım eğitimlerinin verilmesi, Yerli ve milli yazılım çalışmaları ile savunma sanayi alanında yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesi, Öğrenciler tarafından sorgulama ve araştırma temelli, ürün geliştirmeye ve buluş yapmaya yönelik projelerin yapılması, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile iş birliği içerisinde öğretmenlerimize savunma sanayi alanında eğitimlerin düzenlenmesi, TÜBİTAK ve TEKNOFEST başta olmak üzere öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak mesleki takımlar ile öğrencilerin takım çalışmaları ile proje ortaklıkları kurulmasına öncülük edilmesi planlanmaktadır.

"Nuri Demirağ Savunma Sistemleri Atölyesi"nin diğer 192 BİLSEM'e de kurulması için çalışmalar yapılmakta olup, bu güzel atölyeler BİLSEM'lerimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun.

Atölyemizin videosunu izlemek için tıklayınız

Kaynak: Habermetre

Nuri Demirağ, İhracat, BİLSEM, Sivas, Son Dakika

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SON DAKİKA: BİLSEM'LERE SAVUNMA SİSTEMLERİ ATÖLYESİ KURULUYOR. - Son Dakika
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