BİLSEM öğrencileri "Pandemi Hatırası" kitabı yazdı - Son Dakika

Muğla Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, Kütüphane Haftası dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'yi ziyaret ederek salgın sürecinde yazdıkları "Pandemi Hatırası" kitabını hediye etti.

BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci, öğretmen Burcu Hızır ve BİLSEM öğrencilerinin yer aldığı ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürüm Pervin Töre, kendisine hediye edilen kitabı öğrencilerle okuyarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Kütüphane Haftası'nda anlamlı bir hediye almış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Töre, "Bir yılı aşkındır 7'den 77'ye herkesi etkileyen bu salgınla birlikte eski normaller yerini yeni normallere bıraktı. Dengelerin, önceliklerin, hayata bakış açımızın değiştiği bu süreçten öğrencilerimiz de ister istemez etkilendi. Çocuklarımızın bu süreçten nasıl etkilendiğinin somut bir yansıması olan bu kitap kitaplığımda yerini alacak. Elinize, yüreğinize sağlık." dedi.

BİLSEM Türkçe öğretmeni Burcu Hızır koordinesinde, 33 öğrencinin salgın süresince yazdığı 50 öyküden oluşan 120 sayfalık kitapta, salgının yaşattığı bunalımlı havanın aksine yerine göre düşündürücü, yerine göre güldürücü öyküler bulunuyor.