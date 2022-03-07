BİLSEM öğrencileri Vecihi Hürkuş Uzay ve Havacılık Atölyesi'nde TEKNOFEST'e hazırlanıyor - Son Dakika

Samsun Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, merkezde kurulan Vecihi Hürkuş Uzay ve Havacılık Atölyesi'nde, bu yıl Samsun merkezli gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) için hazırlanıyor.

TEKNOFEST 2022'nin 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirilecek olması, özellikle yarışmaya katılmak için hayaller kuran gençleri hareketlendirdi.

Samsun BİLSEM'de kurulan ve Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Vecihi Hürkuş'un adının verildiği Uzay ve Havacılık Atölyesi'nde öğrenciler çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Samsun BİLSEM Müdürü Civan Çelik, AA muhabirine, hedeflerinin üstün ve özel yetenekli çocukları geleceğe hazırlamak olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye genelinde Samsun'un da içinde bulunduğu 10 BİLSEM'de Uzay ve Havacılık Atölyesi kurulduğunu belirten Çelik, kurdukları Vecihi Hürkuş Uzay ve Havacılık Atölyesi'nde 60 öğrencinin TEKNOFEST heyecanı yaşadığını anlattı.

"Döner ve sabit kanat kategorilerinde çalışıyoruz"

Samsun BİLSEM öğrencilerinin atölyeye olan ilgisinin yüksek olduğunu dile getiren Çelik, "Atölyemize öğrencilerimizin yoğun ilgisi var. Samsun RS Model Uçak Kulübü ile işbirliğimiz var. TEKNOFEST'e hazırlanıyoruz. Döner ve sabit kanat kategorilerinde çalışıyoruz. Bu yönde çocuklara tecrübe aktarımını önemsiyoruz." dedi.

Çelik, havacılık alanının önümüzdeki dönemde daha da önem kazanacağına işaret ederek, "Hava teknolojisi özellikle roket, model uçak, dronlara farklı teknolojiler entegre edebiliyoruz. Gelecekte kargolarımız dronlarla taşınabilecek. Hava taksileri olacak. Pek çok teknoloji de havacılığı ve lojistiği kullanacak. Bu noktada bütün gençlerimizi gelecek teknolojilerine hazırlayıp mühendislik, üretim ve teknik eleman kapsamında yetiştirmek zorundayız. Bu Türkiye'de büyük bir açığı kapatacak." diye konuştu.

"TEKNOFEST bizim için büyük bir imkan olacak"

TEKNOFEST nedeniyle Samsun'daki tüm okullarda büyük bir yarış olduğunu ifade eden Çelik, şöyle devam etti:

"Şehirde özellikle İlkadım ilçemizde 150 okulumuzda bir yarışma başlattık. Ödüllü bir fikir yarışması. Fikri olan öğrencilerin projelerine teknik destek verip TEKNOFEST'e sunulacak. Farklı fikirleri burada masaya yatırıp üretip patent ve faydalı modele kadar taşıyıp TEKNOFEST'te sergileyip bir ürüne dönüşmesine katkı sağlamayı düşünüyoruz. TEKNOFEST bizim için büyük bir imkan olacak."

Çelik, TEKNOFEST için 50'den fazla proje yaptıklarını son başvuru tarihine kadar çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

"Çocuklara havacılığı sevdirmemiz gerekiyor"

Samsun RS Model Uçak Kulübü Başkanı Mustafa Şükrü Temurtekin, Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST için BİLSEM öğrencileriyle tecrübelerini paylaşmak için çalışmaya başladıklarını dile getirdi.

Çocukların bu alana ilgi duymasını sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Temurtekin, "Çocukların gelecekte havacılığa ilgisini artırmak için uçaklar, dronlar, helikopterlerle gösteriler yapacağız. Öğrencileri bu alanda yarışmalara yetiştireceğiz. Çocuklara havacılığı sevdirmemiz gerekiyor. Atatürk'ün dediği gibi istikbal göklerde. Biz de kulüp olarak çocuklara yardım etmeyi görev biliyoruz." dedi.

"Türk Yıldızı pilotu olmak istiyorum"

BİLSEM öğrencilerinden Mert Atakan Öztürk (12), gelecekte pilot olmak istediğini belirterek, "Türk Yıldızı pilotu olmak istiyorum. Havacılık dersleri oldukça ilgimi çekiyor. Burada uçaklar yapıyoruz. Dronlar da ilgimi çekiyor. Uçma şekilleri enteresan. Havacılığa ilgim var." diye konuştu.

Vecihi Hürkuş Uzay ve Havacılık Atölyesi'nde uçak yapımı hareketleri ve mekanik özelliklerini öğrendiklerini belirten Öztürk, atölyede havacılıkla ilgili merak ettikleri her şeyi öğrenebildiklerini kaydetti.

Öğrencilerden Ali Arzen (12) havacılığın her zaman ilgisini çektiğini dile getirerek, "İnsansız hava araçları da çok ilgimi çekiyor. Uçaklar kadar uçan arabalar da yapılmaya çalışılıyor. Bu da ulaşım açısından çok güzel. Gelecekte ulaşımda uçan araçların normal arabalardan daha çok tercih edilebileceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Uras Selbaşı (12) ise uçak ve tasarım derslerinin önemli olduğunu belirterek, "İnsanlar mühendislikle ilgilenip ülkemizi geliştirmeli. Ben daha çok uçak modeli tasarlamayı düşünüyorum. Uçak modellerini inceliyorum. Bunun üzerinde araştırmalar yapıyorum." diye konuştu.