BİLSEM öğrencilerinin resimleri Rusya'da sergilendi - Son Dakika

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinin resim çalışmaları Rusya'da sergilendi.

BİLSEM ile Rusya'nın Taganrog şehrindeki 5 No'lu İlkokul arasında gerçekleşen "Sanat Köprüsü Projesi" kapsamında sergi açıldı.

BİLSEM öğrencileri Levent Tarım, Nefise Esma Bozkurt, Esma Nihal Arslan, Giray Çavuş ve Tuana Birgin'in eserleri de sergilendi.

BİLSEM Müdürü Bünyamin Uslu, AA muhabirine, iki komşu ülke arasında yapılan ortaklıktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Proje kapsamında merkez öğrencilerinin de resimlerine yer verilmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Uslu, "Sergi, 24 Mayıs Slav Edebiyatı ve Kültürü Günü'nde açılması planlanmıştı. Ancak salgın nedeni ile sergilenemeyen eserler ekim ayında sergilendi. Sergiye en büyük desteği Türkiye'den gönderilen eserlerle biz sağladık." diye konuştu.