Son Dakika Haberleri: BİLSEM öğrencisi Brezilya'dan dereceyle döndü
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BİLSEM öğrencisi Brezilya'dan dereceyle döndü

7 saat önce

Niğde Akşemsettin Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Ceyda Sakarya, Brezilya'da düzenlenen Uluslararası Mostratec Bilim ve Teknoloji Yarışması'nda "Geven ve Kalsit Esaslı Biyoplastik Üretimi Projesi'yle dördüncülük elde etti.

BİLSEM öğrencisi Brezilya'dan dereceyle döndü, System.String[]

Niğde Akşemsettin Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Ceyda Sakarya, Brezilya'da düzenlenen Uluslararası Mostratec Bilim ve Teknoloji Yarışması'nda "Geven ve Kalsit Esaslı Biyoplastik Üretimi Projesi'yle dördüncülük elde etti.

BİLSEM'den yapılan açıklamaya göre, Brezilya'da bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Uluslararası Mostratec Bilim ve Teknoloji Yarışması'nda 682 proje yer aldı.

Biyoloji öğretmeni Murat Sakarya danışmanlığında, BİLSEM öğrencisi Ceyda Sakarya, hazırladığı "Geven ve Kalsit Esaslı Biyoplastik Üretimi" isimli proje ve Niğde Belediyesi'nin katkılarıyla yarışmaya katıldı.

Sakarya'nın projesi, 7 ayrı jüri tarafından değerlendirilerek, çevre kategorisinde dördüncülüğü elde etti. Ayrıca proje uluslararası kategoride de öne çıkan projeler arasında kabul edilerek, madalyaya layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, BİLSEM'in Türk bayrağını Brezilya'da dalgalandırarak gururlandırdığını belirterek, "Uluslararası proje yarışmasında bize bu gururu yaşattıkları için idareci, danışman öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:38 Kaynak: AA
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