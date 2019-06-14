Son Dakika Haberleri: BİLSEM öğretmen atamaları açıklandı
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BİLSEM öğretmen atamaları açıklandı

7 saat önce

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) 2019 öğretmen atama sonuçları açıklandı.

BİLSEM öğretmen atamaları açıklandı, System.String[]
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) 2019 öğretmen atama sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca özel yetenekli öğrencilere yönelik eğitimlerin verildiği BİLSEM'lerde görev yapacak öğretmenlerin atama sonuçları belli oldu.
Sonuçlara "atama.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:45 Kaynak: AA
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