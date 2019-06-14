BİLSEM öğretmen atamaları açıklandı
7 saat önce
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) 2019 öğretmen atama sonuçları açıklandı.
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) 2019 öğretmen atama sonuçları açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:45 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığınca özel yetenekli öğrencilere yönelik eğitimlerin verildiği BİLSEM'lerde görev yapacak öğretmenlerin atama sonuçları belli oldu.
Sonuçlara "atama.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.
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