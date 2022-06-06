BİLSEM yaz okulu başvuruları 25 Haziran'da başlayacak - Son Dakika
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BİLSEM yaz okulu başvuruları 25 Haziran'da başlayacak

06.06.2022 13:19
BİLSEM yaz okulu başvuruları 25 Haziran'da başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, BİLSEM'lerde yapılacak yaz okulları için öğrenci başvurularının 25 Haziran'da alınmaya başlanacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, BİLSEM'lerde yapılacak yaz okulları için öğrenci başvurularının 25 Haziran'da alınmaya başlanacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılı BİLSEM yaz okullarına ilişkin kılavuzun illere gönderildiği, kurslara 2-12. sınıflardaki tüm öğrencilerin başvurabileceği belirtildi.

Bakan Özer, konuya ilişkin açıklamasında, öğrencilerin okullarının bulunduğu il ve ilçe sınırları dışındaki BİLSEM'lerde açılacak kurslara da başvuru yapabileceğini belirtti.

"Öğretmen başvuruları 13-17 Haziran'da, öğrenci başvuruları 25 Haziran-2 Temmuz arasında alınacak. Kurslar, 18 Temmuz'da başlayacak, 14 Ağustos'ta sona erecek." bilgisini paylaşan Özer, öğrencinin başvurduğu BİLSEM'lerin bünyesinde hangi atölye ya da ders varsa onlardan kurs açılacağını bildirdi.

Özer, kurs için 10 öğrencinin başvuru yapması gerektiğini belirterek, "Öğrencilerimiz en fazla 2 farklı atölye/ders grubundan yaz okuluna devam edebilecek. Dersler, hafta içi ve cumartesi günleri, günde 2 saat haftada 8 saat olarak düzenlenecek. Yaz okulu, toplam 4 hafta sürecek. Dersler, 40 dakika olacak." ifadelerini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı Özer, AA Editör Masası'na konuk olacak Milli Eğitim Bakanı Özer, AA Editör Masası'na konuk olacak Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'yaz okulu başvuruları' açıklaması Açıklaması Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'yaz okulu başvuruları' açıklaması Açıklaması
Kaynak: AA

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BİLSEM yaz okulu başvuruları 25 Haziran'da başlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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