BİLSEM Zara ilçesinde

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından Zara ilçesinde bir okulda planetaryum uzay çadırı kuruldu.

Gazi İlkokulu etkinlik salonunda kurulan çadırda öğrencilere dinozor devri ve uzayın derinliklerini konu alan gösterim sunuldu.

Gazi İlkokulu Müdürü Yakup Yiğit, AA muhabirine, öğrencileri bilime teşvik etmek istediklerini belirterek, "Öğrencilerimizin, yaşadıkları dünyayı ve dünyanın da içinde bulunduğu uzayı keşfetmelerini, araştırmaya merak duymalarını sağlamak istedik." dedi.

Zara'dan ilk kez 2019 yılında BİLSEM'e 3 öğrenci gönderdiklerini belirten Yiğit, okullarında BİLSEM düzeyinde atölyeler kurmaya başladıklarını ifade etti.