BİLSEM Zara ilçesinde "uzay çadırı" kurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel BİLSEM Zara ilçesinde 'uzay çadırı' kurdu - Son Dakika

BİLSEM Zara ilçesinde "uzay çadırı" kurdu

6 saat önce

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından Zara ilçesinde bir okulda planetaryum uzay çadırı kuruldu.

BİLSEM Zara ilçesinde

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından Zara ilçesinde bir okulda planetaryum uzay çadırı kuruldu.

Gazi İlkokulu etkinlik salonunda kurulan çadırda öğrencilere dinozor devri ve uzayın derinliklerini konu alan gösterim sunuldu.

Gazi İlkokulu Müdürü Yakup Yiğit, AA muhabirine, öğrencileri bilime teşvik etmek istediklerini belirterek, "Öğrencilerimizin, yaşadıkları dünyayı ve dünyanın da içinde bulunduğu uzayı keşfetmelerini, araştırmaya merak duymalarını sağlamak istedik." dedi.

Zara'dan ilk kez 2019 yılında BİLSEM'e 3 öğrenci gönderdiklerini belirten Yiğit, okullarında BİLSEM düzeyinde atölyeler kurmaya başladıklarını ifade etti.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobilin teknikerleri Sivas'ta yetişiyor
ABD'li astronot bir ilke imza attı! Uzayda kurabiye pişirdi Başkan talimat verdi! Belediye binası önüne dev Atatürk heykeli dikildi Kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara yakan adam tahliyesini istedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 17:56:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BİLSEM Zara ilçesinde "uzay çadırı" kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]