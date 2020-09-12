Bilsoft ekibi uzun bir süre sonra bir araya geldi - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Türkiye'nin önde gelen yazılım şirketlerinden birisi olan Bilsoft Yazılım, firma çalışanları ile korona virüs sonrasında uzun bir aranın ardından bir araya gelerek kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin önde gelen yazılım şirketlerinden birisi olan Bilsoft Yazılım, muhasebe programları ile binlerce müşterisine hizmet vermeye devam ediyor. Müşterilerinin memnuniyetini kazanan Bilsoft Yazılım, firma çalışanları ile korona virüs nedeni ile uzun bir süre bir araya gelemedi. Uzun süren ayrılığın ardından firma, çalışanlar ile kahvaltı etkinliği ile bir araya geldi. - DÜZCE