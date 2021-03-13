Bilsoft Yazılım dijital girişimcilik alanında tecrübeleri ile öğrencilere yol gösterdi - Son Dakika

Bilsoft Yazılım dijital girişimcilik alanında tecrübeleri ile öğrencilere yol gösterdi

13.03.2021 10:01
Bilsoft Yazılım dijital girişimcilik alanında tecrübeleri ile öğrencilere yol gösterdi, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Girişimcilik Haftası kapsamında, Düzce Üniversitesi ve Bilsoft yazılım tarafından ortak olarak Dijital Girişimcilik ve Kariyer Olanakları başlıklı online konferans düzenlendi.

DÜZCE (İHA) – Girişimcilik Haftası kapsamında, Düzce Üniversitesi ve Bilsoft yazılım tarafından ortak olarak Dijital Girişimcilik ve Kariyer Olanakları başlıklı online konferans düzenlendi. Konferansta dijital girişimcilik alanında tecrübelerini öğrencilere aktardı.

Bilsoft Yazılım, Girişimcilik Haftası kapsamında Düzce Üniversitesi ile ortak olarak Dijital girişimcilik ve kariyer olanakları başlıklı bir konferans düzenledi. Düzenlenen Konferansta öğrencilerin yanı sıra dijitale dayalı iş modeli geliştiren veya geliştirmek isteyen girişimcilerin oluşturduğu 300'den fazla katılımla gerçekleşti. Konferans, girişimcinin serüveni, girişimcilik yolunda yaşanan zorluklar ve bu zorlukları aşma noktasında tavsiyelerin yanında dijital teknolojilerindeki gelişmelerin iş modellerine olan etkisi ve dijitalleşmenin önemi konuları üzerinde duruldu. Programın moderatörlüğünü yapan Bilsoft Yazılım İnsan Kaynakları Müdürü Ahmet Can Dil, giriş konuşması yapıp teşekkürlerini sunduktan sonra katılımcıları tanıtarak sözü Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli'ye bıraktı.

"90 binden fazla kullanacıya ulaştı"

Ahmet Veli, 16 yıllık iş hayatı tecrübesini katılımcılarla paylaşırken, iş dünyasını daha yakından tanıtmak ve gençleri kendi işlerini kurmaya teşvik etmek için önerilerde bulundu. Bilsoft ailesini 2005 yılında kurduğunu, KOBİ'ler için geliştirdiği ön muhasebe programını stratejik bir hamle ile ücretsiz sunma kararını vermesinin nedenlerini aktardı. Bu süreçte tecrübe edindiği olayları kısaca aktaran Ahmet Veli, hedef kitleyi sahada iyi analiz ederek oluşturulan farklı pazarlama yöntemleri sayesinde bugün 2 milyondan fazla indirilme ve 90 binden fazla kullanıcıya ulaşabilmenin başarısını paylaştı. Veli, Bilsoft ailesini her geçen gün büyüyerek 50'nin üzerinde çalışanı bulunduğunu ve Bilsoft Yazılım ailesinin her bir bireyine özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sundu. Bilsoft Yazılım marka ve hizmetlerini globalleştirmeye karar verdiklerini, ilk olarak Avrupa pazarına yönelik yeni ticari yazılım programları geliştirdiklerini ve bunların birincisini yakında tanıtacaklarını da ekleyerek, genç girişimcilerin risk almaktan çekinmeden iş fikirlerini hayata geçirmeleri gerektiğini vurguladı.

"Başarı müşteri odaklı çalışmadan geliyor"

Moderatör Dil, daha sonra sözü Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Bilsoft Yazılımın Pazarlama alanındaki danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Önder Kethüda'ya verdi. Kethüda, iş dünyasında başarının müşteri odaklı olmaktan geldiğini ve işletmelerin dışarıdan içeriye bir bakış açısıyla hedef pazardaki değişimleri takip edip bu değişimlere uygun şekilde hızlı karar almanın önemini vurguladı. Başarılı firmaların ancak müşteri odaklı bir yaklaşım sergilemekle mümkün olduğunu belirtti. Kethüda, ayrıca, özellikle dijitale dayalı iş modellerinde değişimin çok hızlı yaşandığını ve bu alanda faaliyet gösteren firmaların müşterilerini ve rakiplerini izlemeyi bırakması halinde, rekabet avantajlarını kaybedecekleri ve zamanla piyasadan silinecekleri konusunda uyarıda bulundu. Özellikle gençlerin girişimcilik noktasında gerçekleştirdikleri denemeleri Startup olarak isimlendiren Kethüda, hedeflenen sonuç elde edilmese bile gençlerin deneyim kazandığını ve Startup mantığının da bunu gerektirdiğini ifade etti. Startup kavramını, tekrarlanabilir ve büyütülebilir bir iş modeli aramak için tasarlanmış geçici bir organizasyon şeklinde tanımlayan Kethüda, her denemenin hedefe, diğer ifadeyle tekrarlanabilir ve ölçeklenebilir bir iş modeline dayalı kalıcı bir organizasyona bir adım daha yaklaşmak demek olduğunu ifade etti.

"Pandemi döneminde dijitalleşme hayati önem taşıdı"

Son olarak, Dijital Pazarlama Uzmanı Ferhat Sağlam, Girişimciliğin Dijital Dönüşümü üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Sağlam, gençlerin risk almaktan, denemekten korkmaması ve yenilikçi ve oluşturucu yönlerini ön plana çıkarmanın yanında tamamen dijital düşünmesi gerektiğini belirtti. Sağlam, internet kullanıcıların oluşturduğu anlık data analizine verdiği önemi belirterek, dijitalin Bilsoft pazarlama operasyonlarında nasıl kullanıldığı, bu süreçte nelere dikkat edildiği, anlık dokunuş ve geri dönüşlerden yararlanarak müşteri memnuniyeti noktasında nelerin yapıldığına dikkat çekti. Özellikle pandemi döneminin dijitalleşme sürecini daha da hızlandırdığı ve bu hızı yakalamanın şirketler için hayati önem taşıdığını belirtti. Konuşmasını, "büyük düşün, dijital düşün" vurgusuyla sonlandırdı. - DÜZCE

Bilsoft Yazılım dijital girişimcilik alanında tecrübeleri ile öğrencilere yol gösterdi
Bilsoft Yazılım dijital girişimcilik alanında tecrübeleri ile öğrencilere yol gösterdi
Bilsoft Yazılım dijital girişimcilik alanında tecrübeleri ile öğrencilere yol gösterdi

Düzce Üniversitesi, Girişimcilik, Ahmet Veli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilsoft Yazılım dijital girişimcilik alanında tecrübeleri ile öğrencilere yol gösterdi - Son Dakika


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