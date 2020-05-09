Bilsoft yazılım E-Fatura'ya geçmenin avantajlarını açıkladı - Son Dakika

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Bilsoft yazılım E-Fatura'ya geçmenin avantajlarını açıkladı
6 saat önce
Fatura sisteminin avantajlarını açıkladı.
Fatura sisteminin avantajlarını açıkladı.
Düzce'de kurularak yazılım sektöründe Türkiye'nin önde gelen firmalarından birisi olan Bilsoft Yazılım, 2020 yılında uygulamaya geçen E-Fatura sistemi için özel bir yazılım geliştirdi. Geliştirilen yazılım ile firmaların faturalarını kolay oluşturabilmeleri amaçlandı. E-Fatura sisteminin avantajları ise esnaflara cazip gelmeye başladı. Şirketin fatura kaybının olmadığını belirten Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, "Şirketinizi fatura kaybı, fatura çıktısı alma ve kağıt masrafı gibi sorunlardan kurtarmayı hedefler. Faturalarınızı dijital ortama taşıyarak zamandan ve iş gücünden tasarruf etmenizi sağlar. Kağıt fatura kullanırken fatura başı ödediğiniz masrafları e-Faturaya geçerek kuruşlara düşürebilirsiniz. Faturalarınızı kendiniz tasarlayabilir, her faturayı farklı tasarlayarak duyuru ve reklamlarınızı faturanız üzerinden yapabilirsiniz. Fatura arşiviniz 10 yıla kadar saklanır. İstediğiniz zaman geriye dönük faturalarınıza erişebilirsiniz. Bilsoft e-Fatura sayesinde, bakım ve güvenlik gibi önemli güncellemeler ile uğraşmadan cep telefonunuzdan, tabletinizden veya bilgisayarınızdan, cihaz sınırlamanız olmadan sürekli güncel ve hızlı işlem yapabilirsiniz. Fatura sınırlaması yaşamadan toplu olarak fatura gönderimi yapabilirsiniz" diye konuştu. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 10:07 Kaynak: İHA
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