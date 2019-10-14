'Bilyalı' arabalar yarıştı - KONYA

Bilyalı Arabalardan görüntüler

Bilyalı Arabaların yarışması

Yarışmayı Düzenleyen Ümmet Alparslan'la Röportaj

Kalınağıl Mahalle Muhtarı Ahmet Çetin ile Röportaj

Yarışmacılarla Konuşma

Konya'da bilyeli arabalar yarıştı

Hadim ilçesinde, geçmişte çocukların vazgeçilmez eğlencelerinden olan ancak unutulmaya yüz tutan bilyeli arabalar yarışması, renkli görüntülere sahne oldu

KONYA - Konya'nın Hadim ilçesinde, geçmişte çocukların vazgeçilmez eğlencelerinden olan ancak unutulmaya yüz tutan bilyeli arabalar yarışması, eğlenceli anlara sahne oldu.

Kalınağıl Mahallesi'nde ilki düzenlenen "Kalınağıl Bilyeli Festivali"ne, 54 yarışmacı kendi tasarladıkları bilyeli arabalarla katıldı.

Görevliler tarafından arabaların yarışmaya uygunluğu ve emniyet tedbirlerinin kontrol edilmesinin ardından yarışlar, ikişer arabadan oluşan gruplar halinde başladı.

Yarışma öncesi kask, kol bandı, dizlik ve eldiven giyen sürücüler, eğim nedeniyle sürat kazanan tahta arabaları kontrol etmekte zorlandı.

Sürücüler, yaklaşık 400 metrelik parkurda rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek, birinci olmak için çaba gösterdi.

Yarışma sırasında bazı arabaların tekerleği kırıldı, bazıları ise devrildi. Bazı sürücüler, hasar gören arabalarını eline alarak yarışı tamamlamaya çalıştı.

Yarışmayı düzenleyen Ümmet Alparslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amacının geleneksel bir oyunu hatırlatmak ve yaşatmak olduğunu söyledi.

Alparslan, yarışmayı geleneksel hale getirmeyi planladıklarını dile getirerek, "Gençleri bir araya toplayıp birlik, beraberlik sağlamak ve biraz da eğlenmek istedik. Sosyal medya üzerinden bir grup kurup böyle bir organizasyon yaptık ve çok fazla destek aldık. Tek rakibimiz 'Formulaz' diyebiliriz. Onları da geçmeyi düşünüyoruz." dedi.

Yarışmaya katılanların her birinin arabasını ayrı tasarladığını anlatan Alparslan, "Bu bilyeli, geçmişten gelen bir şey. Eskiden plastik oyuncaklar olmadığı için köyde babalarımız, dedelerimiz de tahta tekerlekli araba sürmüş. Biz de ona atıfta bulunmak için bilyeli tekerlekli araba yarışı düzenledik." diye konuştu.

Katılımcılardan Cihat Bal, yarışmanın eğlenceli geçtiğini belirterek, "Gemileri karadan yürüten Fatih Sultan Mehmet'in torunlarıyız biz. Ona ithafen böyle bir tasarım yaptım." ifadelerini kullandı.

Mehmet Kara ise gençlerin düzenlediği yarışmaya katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Yarışmanın sonunda dereceye girenlere kupa verildi.