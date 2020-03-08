'Bilye atar' tabancayla vurulan fırıncı ustasının hayatı karardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Bilye atar' tabancayla vurulan fırıncı ustasının hayatı karardı - Son Dakika

'Bilye atar' tabancayla vurulan fırıncı ustasının hayatı karardı

6 saat önce

ANTALYA'da tartıştığı iş arkadaşı Caner Narlı'nın (23) 'kurusıkıdan bozma' olarak tabir edilen bilye atar tabancayla 11 el ateş ettiği fırıncı ustası İsmail Aksoy (35) sol gözünü kaybetti.

'Bilye atar' tabancayla vurulan fırıncı ustasının hayatı karardı, System.String[]

ANTALYA'da tartıştığı iş arkadaşı Caner Narlı'nın (23) 'kurusıkıdan bozma' olarak tabir edilen bilye atar tabancayla 11 el ateş ettiği fırıncı ustası İsmail Aksoy (35) sol gözünü kaybetti. Narlı tutuklanırken, vücudunda hala 3 mermi olan ve gözünü kaybettiği için iş bulamayan Aksoy, hayata tutunmaya çalışıyor.

Antalya'da oturan fırıncı ustası İsmail Aksoy, 2017 yılında Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde fırında personelden sorumlu ustabaşı olarak çalışmaya başladı. Aksoy ile işçi Caner Narlı arasında ast-üst ilişkileri nedeniyle tartışmalar yaşandı. Narlı'nın ustabaşı olmak için kendisine baskı kurduğunu öne süren Aksoy, 28 Ocak 2017'de Ermenek Mahallesi'ndeki parkta onunla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Narlı, kurusıkı tabancanın mekanizmasını değiştirerek bilye atara çevirdiği tabancayla Aksoy'a 11 el ateş etti.

GÖZÜNÜ KAYBETTİ, VÜCUDUNDA 3 KURŞUN KALDI

Aksoy, kurşunlardan birinin sol gözüne 10 tanesinin de kol ve belden yukarısına isabet etmesi sonucu ağır yaraladı. 20 gün Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Aksoy'un gözü kurtarılamadı. İç organları da zarar gören Aksoy'un vücudundan 8 bilye çıkarıldı, 3'ü ise hala bedeninde duruyor.

Caner Narlı ise olayın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narlı, daha sonra öldürmeye teşebbüsle yargılandı ve en yüksek sınır olan 8 yıl 4 ay ceza aldı. Narlı, 'ruhsatsız tabanca taşımak', 'kurusıkı tabancanın mekanizmasını değiştirmek' ve olay sırasında otomobilin lastiklerini patlattığı için 'mala zarar vermek'ten de para cezaları aldı.

1 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Aksoy'a gözünü kaybettiği için 'yüzde 33 engellidir' raporu verildi. Raporla birlikte başvurduğu hiçbir engelli kadrosunda iş bulamayan İsmail Aksoy'un maddi kaybını karşılamak adına avukatı Mustafa Gökduman 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı. Tazminat davasının devam ettiğini ve İsmail Aksoy'un ilaçlarla ayakta durabildiğini anlatan Gökduman, "İlk kurşun gözüne isabet ediyor. Belden yukarı hedef gözetmeksizin kurşunları boşaltıyor. 11 kurşun yedi. Hukuk mücadelemiz devam ediyor. Müvekkilimin çalışamamasından dolayı tazminat davası açtık. Bir gözü alındı, artık sol gözü yok. Mağduriyetler yaşadı. O yüzden maddi manevi tazminat davası açtık. Yargılama devam ediyor" diye konuştu.

Aksoy'un yüzde 33 engellilik oranının kendisine bir kolaylık sağlamadığını da anlatan avukat Mustafa Gökduman, "İş başvurularında engelli kadrosu verilmiyor. İnsanlar 'Sen ne engellisin ne de sağlıklısın' diyorlar. Ancak bu şahıs mesleğini yapamayacak kadar engelli. Çalışmaya ihtiyacı var" dedi.

ENGELLİ MAAŞI ALABİLİRSEM, BORÇLARIMI ÖDEYECEĞİM

Gittiği her iş yerinde görme kaybı ve vücudundaki yaralar gerekçe gösterilerek iş verilmeyen İsmail Aksoy ise yaşamını kardeşinin evinde sürdürüyor. Kardeşine yük olmamak için sürekli iş aradığını ancak bir iş bulamadığını anlatan Aksoy, geçen süre içinde bankalardan çektiği kredileri de ödeyemediği için borç batağına düştüğünü kaydetti. 50 bin TL'lik borcunun olduğunu anlatan Aksoy, "Bankaya borcumu çalışamadığım için ödeyemiyorum. Hangi işe gittiysem gözümü ve vücudumdaki kurşunları bahane edip işe almadılar. Engelli olarak verdikleri yüzde 33 rapor bir işe yaramıyor" diye konuştu.


İsmail Aksoy, Antalya, Narlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Valiliği'nden Taksim açıklaması: 8 Mart etkinliklerine izin yok
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı İstanbul'un raylı sistemlerinde "8 Mart" düzenlemesi Diyarbakır surlarında "selfie" çılgınlığının önüne geçilemiyor

Son Dakika Haberleri
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı
13:44 Kadınlar günü için bir araya geldiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 16:05:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Bilye atar' tabancayla vurulan fırıncı ustasının hayatı karardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]