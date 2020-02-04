Bilyoner Winterfest -10 derecede yapılan ve 2.500 kişinin katıldığı partiyle devam etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilyoner Winterfest -10 derecede yapılan ve 2.500 kişinin katıldığı partiyle devam etti - Son Dakika

Bilyoner Winterfest -10 derecede yapılan ve 2.500 kişinin katıldığı partiyle devam etti

6 saat önce

Türkiye, Belçika, İran ve Hollanda'dan üniversite öğrencilerinin katıldığı Bilyoner Winterfest ikinci periyodu Beceren Cafe'de-10 derecede gerçekleşen ve zorlayıcı hava koşullarına rağmen 2500 kişinin katıldığı kayak sonrası partisi ve sonrasında Ceza konseriyle devam etti.

Bilyoner Winterfest -10 derecede yapılan ve 2.500 kişinin katıldığı partiyle devam etti, System.String[]

Türkiye, Belçika, İran ve Hollanda'dan üniversite öğrencilerinin katıldığı Bilyoner Winterfest ikinci periyodu Beceren Cafe'de-10 derecede gerçekleşen ve zorlayıcı hava koşullarına rağmen 2500 kişinin katıldığı kayak sonrası partisi ve sonrasında Ceza konseriyle devam etti.


Açılış gösterileri devamında Bilyoner Winterfest'in festival mekanı VIBE'da üniversiteli gençler Jack Lives Here'ın sunduğu konserde Ceza'nın müthiş performansıyla unutulmaz bir gece geçirdiler. 1000'e yakın üniversiteli genç Ceza'nın Sus Pus, Yerli Plaka, Fark Var gibi şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi.


Ceza konseri sonrasında eğlence festivalin saklı eğlencesi Kuytu'da Pepsi Twist Hour'un sunduğu Güntaç konseriyle sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.


Festivalde Ceza'dan Mahmut Orhan'a, Norm Ender'den Büyük Ev Ablukada'ya, Murda'dan Anıl Piyancı'ya müzik dünyasının en önemli yıldızları, Bilyoner Winterfest sahnesinde harika bir şov gerçekleştirmeye devam ediyor..


29 Ocak - 13 Şubat tarihleri arasında devam eden Bilyoner Winterfest Türkiye'den ve dünyadan birçok önemli sanatçı ve grubu binlerce üniversiteli genç ile Uludağ'da buluşturmaya devam ediyor. Ceza, Mahmut Orhan, Büyük Ev Ablukada, Murda, Norm Ender, Burak Yeter, Anıl Piyancı, Abdullah İnal, Aga B, DJ Artz&Bugy, Emrah İş, Arem Özgüç, Arman Aydın, Big G, Furkan Çavuş, Boygar, Deniz Sipahi, Müjde Kızılkan, Güntaç, Baran Bayraktar, Meli, Levent Özbay, Kubilay Caner, Virgin Radio DJ's bu yıl Uludağ'da sahne alacak olan isimler. - BURSA

Bilyoner, Hollanda, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:29 Kaynak: İHA
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