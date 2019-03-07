Son Dakika Haberleri: BİM 2018'de Hem Enflasyonla Mücadele Etti

BİM 2018'de Hem Enflasyonla Mücadele Etti

1 saat önce

BİM 2018'de güçlü bir performansa imza attı. Cirosunu 32 milyar TL düzeyine çıkartarak bir önceki yıla göre % 30 büyüyen BİM'in mağaza sayısı da 7.478'e çıktı.

BİM 2018'de Hem Enflasyonla Mücadele Etti, System.String[]

Türkiye perakende sektörünün lideri BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. 2018 yılında ortaya koyduğu performansla liderlik konumunu daha da güçlendirirken, tüketiciye sunduğu fiyatlarla da "Enflasyonla Topyekûn Mücadeleye" önemli katkılar yaptı.

BİM'den yapılan açıklamaya göre geçen yıl satışlar 32,3 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. %30 büyüme elde eden şirketin net kâr oranı %3,9 olarak gerçekleşti. Toplam vergi ve sosyal güvenlik ödemeleri olarak kamuya 1,5 milyar TL'den fazla katkı sağlandı.

2018'de BİM Fas'ta 60, Mısır'da ise 35 yeni mağaza açtı. Böylece BİM yılı Fas'ta 442, Mısır'da 300 mağaza ile kapadı. BİM bu iki ülkede toplam 4.253 çalışan istihdam ediyor.

Geçen yılın sonu itibarı ile BİM'in Türkiye'de ve yurt dışında toplam mağaza sayısı 7.478'e ulaştı. Bunların 64'ü farklı bir konseptle açılan FİLE mağazalarından oluşuyor. 2018'deyaklaşık 6.000 kişiye yeni iş olanağı sağlayan BİM toplam istihdamını 47.980 kişiye çıkarttı.

BİM'in telekomünikasyon sektöründeki faaliyetlerini yürüten BİMCELL ise geçen yıl 100.000 yeni abone kazanarak toplam abone sayısını 1,6 milyon'un üzerine çıkarttı.

Her gün 5 milyon tüketiciye yüksek kaliteyi en uygun fiyatlarla sunan BİM her zaman olduğu gibi 2018 yılında da enflasyon artış hızının yavaşlamasına ve kontrol altına alınmasına güçlü bir katkı yaptı. BİM ayrıca küçük ve orta ölçekli 500'ü aşkın tedarikçiden ürün alarak onları desteklemeye devam ediyor.

Mali sonuçlarla ilgili BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'den yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"BİM, kurulduğu 1995 yılından bugüne kadar yüksek maliyet disiplini, verimlilik odaklı operasyon yaklaşımı, sektör ortalamalarının çok altındaki brüt kar marjları ve "yüksek kalite, düşük fiyat" şiarıyla ürün fiyatlarını mümkün olan en düşük seviyelerde tutmayı başarmış, diğer piyasa aktörlerine örnek olmuş ve bu yolla enflasyonun düşürülmesine katkı sağlamış bir kurumdur.

İş modelimizin temel politikası çerçevesinde, "her gün düşük fiyat" anlayışıyla faaliyet gösteriyoruz. Maliyetlerden elde ettiğimiz tasarrufları ürün fiyatlarına yansıtıyoruz. Bu politika, müşterilerimizin güvenlerinin sağlanmasında temel etkendir.

Halkımızın beklentisi doğrultusunda yüksek kaliteli ürünleri uygun fiyat politikasıyla halkımıza ulaştırmaya devam edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:14 Kaynak: Bültenler

Mısır, Türkiye, Güncel
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