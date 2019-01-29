Bim'de Satılacak Trust Carus Oyuncu Kulaklığı İncelemesi
1 saat önce
Trust Carus oyuncu kulaklığı inceleme videomuzda, 1 Şubat Cuma günü BİM'de satışa çıkacak olan modelin özelliklerine yakından bakıyoruz.
Trust Carus oyuncu kulaklığı inceleme videomuzda, 1 Şubat Cuma günü BİM'de satışa çıkacak olan modelin özelliklerine yakından bakıyoruz. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:20 Kaynak: Youtube
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