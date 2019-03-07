Son Dakika Haberleri: BİM, 820 yeni mağaza açacak

BİM, 820 yeni mağaza açacak

1 saat önce

Geçen yıl yüzde 45 artışla 1.25 milyar lira net kar elde eden BİM, 820 yeni mağaza açmayı hedefliyor.

BİM, 820 yeni mağaza açacak, System.String[]
Geçen yıl yüzde 45 artışla 1.25 milyar lira net kar elde eden BİM, 820 yeni mağaza açmayı hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:25 

Ekonomi
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