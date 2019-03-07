BİM, 820 yeni mağaza açacak
1 saat önce
Geçen yıl yüzde 45 artışla 1.25 milyar lira net kar elde eden BİM, 820 yeni mağaza açmayı hedefliyor.
Geçen yıl yüzde 45 artışla 1.25 milyar lira net kar elde eden BİM, 820 yeni mağaza açmayı hedefliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:25
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