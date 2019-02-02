Son Dakika Haberleri: Bim, Bu Hafta Uygun Fiyatıyla Dikkat Çeken Huawei Y5 2018 Satacak

Bim, Bu Hafta Uygun Fiyatıyla Dikkat Çeken Huawei Y5 2018 Satacak

1 saat önce

Kullanıcılarına teknolojiyi uyun fiyatlarla sunmaya çalışan mağaza zinciri BİM, 8 Şubat 2019 tarihinden itibaren uygun fiyatlı akıllı telefon satacak.

Bim, Bu Hafta Uygun Fiyatıyla Dikkat Çeken Huawei Y5 2018 Satacak, System.String[]
Akıllı telefonlar gün geçtikçe gelişiyor ve giriş seviyesinden amiral gemilerine kadar birçok farklı özellikte telefon bulmak mümkün. Bu noktada akıllı telefon sahibi olmak isteyen ancak gözü çok yükseklerde olmayan insanları hedefleyen BİM, giriş seviyesindeki akıllı telefon Huawei Y5 2018'i satacak.






Fiyat performans konusunda başarılı olan Huawei'nin Y5 2018 isimli telefonu, kutudan Android 8.1.0 Oreo işletim sistemiyle çıkıyor. 5,45 inçlik bir ekran boyutuna sahip olan cihaz 4.5G'yi de destekliyor. Arkada 6 MP, önde 5 MP kamerası bulunan telefon, gücünü Cortex-A53 işlemcisinden ve 2 GB RAM'den alıyor. Bünyesinde 3.020 mAh bataryayı barındıran telefon 16 GB dahili hafızaya sahip. Cihazın 2 yıl Huawei Türkiye garantisini söylemekte de yarar var.



Uygun fiyatlı akıllı telefonu 8 Şubat 2019 tarihinden itibaren BİM mağazalarında bulabilirsiniz.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:20 

Teknoloji
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