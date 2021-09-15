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BİM'den büyüme anlamında yeni hamle! Bisküvi ve şekerleme üretimi için 40 milyon lira sermayeli şirket kuruyor - Son Dakika

BİM'den büyüme anlamında yeni hamle! Bisküvi ve şekerleme üretimi için 40 milyon lira sermayeli şirket kuruyor

15.09.2021 09:45

Türkiye'de hemen her mahallede bulunan BİM, mağazalarında satılan bisküvi ve şekerlemelerin üretimini kendi bünyesinde yapmak için şirket kurmaya karar verdi. BİM'den yapılan açıklamada, 40 milyon lira sermayeli şirket kurulmasına ve kuruluş çalışmalarına başlanılmasına karar verildiği açıklandı.

Her semtte onlarca Türkiye genelinde ise binlerce mağazası bulunan BİM yeni atılımda bulundu. Şirket yönetim kurulu, mağazalarda satılan bisküvi ve şekerlemelerin üretimini kendi bünyelerinde yapmak için şirket kurma kararı aldı.

SERMAYESİ 40 MİLYON LİRA

Şirketten yapılan açıklamada yönetim kurulunun aldığı karara göre mağazada satışta bulunan bazı bisküvi ve şekerleme ürünlerinin yapılması için 40 milyon lira sermayeli şirket kurulmasına ve kuruluş çalışmalarına başlanılmasına karar verdiği duyuruldu.

BÜYÜK ORTAKLIKLARI VAR

Böylece BİM bağlı ortaklıklarına bir yenisini daha eklemiş oldu. BİM, BİM Stores SARL, İdeal Standart İşletmecilik ve Mümessillik, BİM Stores LLC, GDP Gıda Paketleme, Flo Mağazacılık, Dost Global danışmanlık şirketlerinin bazılarının tamamına bazılarının da bir kısmına sahip durumda.

BİM'den büyüme anlamında yeni hamle! Bisküvi ve şekerleme üretimi için 40 milyon lira sermayeli şirket kuruyor

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BİM'den büyüme anlamında yeni hamle! Bisküvi ve şekerleme üretimi için 40 milyon lira sermayeli şirket kuruyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: BİM'den büyüme anlamında yeni hamle! Bisküvi ve şekerleme üretimi için 40 milyon lira sermayeli şirket kuruyor - Son Dakika
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