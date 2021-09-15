Her semtte onlarca Türkiye genelinde ise binlerce mağazası bulunan BİM yeni atılımda bulundu. Şirket yönetim kurulu, mağazalarda satılan bisküvi ve şekerlemelerin üretimini kendi bünyelerinde yapmak için şirket kurma kararı aldı.
Şirketten yapılan açıklamada yönetim kurulunun aldığı karara göre mağazada satışta bulunan bazı bisküvi ve şekerleme ürünlerinin yapılması için 40 milyon lira sermayeli şirket kurulmasına ve kuruluş çalışmalarına başlanılmasına karar verdiği duyuruldu.
Böylece BİM bağlı ortaklıklarına bir yenisini daha eklemiş oldu. BİM, BİM Stores SARL, İdeal Standart İşletmecilik ve Mümessillik, BİM Stores LLC, GDP Gıda Paketleme, Flo Mağazacılık, Dost Global danışmanlık şirketlerinin bazılarının tamamına bazılarının da bir kısmına sahip durumda.
Son Dakika › Ekonomi › BİM'den büyüme anlamında yeni hamle! Bisküvi ve şekerleme üretimi için 40 milyon lira sermayeli şirket kuruyor - Son Dakika Ekonomi