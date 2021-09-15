BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı

Türkiye'de son dönemde yaşanan hayat pahalılığı ve gıda fiyatlarındaki fahiş artışlar vatandaşın belini bükmüş durumda. Konu hakkında şikayetler artınca Ticaret Bakanlığı, harekete geçerek 81 ilde market denetimlerine başladı. Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan BİM'in İcra Kurulu Üyesi Galip Ay kaç'tan denetimler ve fiyat artışlarıyla ilgili olay açıklamalar geldi.

"BU BÖYLE OLMAZ"

BloombergHT'de yayınlanan "60 Dakika" programına konuk olan Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç, "Ticaret Bakanlığı ve diğer birimler bizleri çok sık denetliyorlar. Bu denetimlerde de buldukları bir şey varsa gereğini yapıyorlar. Şu anda da bir kaç gündür denetimler var. Ne zaman sıkışılsa böyle bir denetime başvuralım diyerek böylece bir çözüm bulabileceklerini düşünüyorlar. Bu böyle olmaz yani..." dedi.

"FAHİŞ FİYATLARLA BİZİM ALAKAMIZ YOK"

Fahiş fiyatlarla ilgili "Biz töhmet altında bırakmasınlar" diyen Aykaç, "Perakende noktaları aslında enflasyonun düşmesine sebep olan bir rekabet içerisinde çalışıyorlar. Merkez Bankası verilerine göre perakende sektöründe net kar marjı 1.6'dan 1.2'ye düşmüş durumda. Eğer burada bu işler yapılıyorsa bu paralar nerede? Böyle bir dünya yok, lütfen bizi töhmet altında bırakmasınlar... Fahiş fiyatla perakendenin bir alakası yok." ifadelerini kullandı.

"ÇİĞ SÜT FİYATINI DEVLET ARTIRDI"

Artışların sadece sebze ve meyve ile sınırlı olmadığını belirten Aykaç, "Sadece sebze-meyveye bakmayalım. Bu artışlar sadece sebze meyve ile sınırlı değil. Soruyor Ankara'dan bazı yetkililer; 'Ya ne oldu peynir fiyatları, süt fiyatları arttı?' Ama bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet artırdı zaten. Yani bunlarla da mücadele ediyoruz, onlara da izahatta bulunuyoruz anlatabildim mi? Bu sektörün bu kadar töhmet altında bırakılması doğru değil. Bu fiyat artışlarıyla bu sektörün uzaktan yakından alakası yok. Bu tamamen bir algı yönetimi, Bu algıya biz müsaade etmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.