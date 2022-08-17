BİM kırtasiye malzemeleri geldi mi, ne zaman gelecek 2022? - Son Dakika
Üye Girişi

BİM kırtasiye malzemeleri geldi mi, ne zaman gelecek 2022?

17.08.2022 13:55
BİM kırtasiye malzemeleri geldi mi, ne zaman gelecek 2022?

Okulların açılış tarihi yaklaşırken vatandaşlar kırtasiye malzemeleri alacaklar fiyatları araştırmaya başladı. Yeni eğitim dönemi öncesi veliler indirimli alışveriş için aktüel katalogları incelenmeye başlandı. Peki, BİM kırtasiye malzemeleri geldi mi, ne zaman gelecek?

Yaz tatilinin yavaş yavaş sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve velileri tatlı telaş sardı ve okul malzemeleri alınmaya başlandı. Ekonomik olmasından dolayı ise çoğu veli BİM'i tercih ediyor. BİM kırtasiye malzemeleri geldi mi, ne zaman gelecek 2022?

BİM KIRTASİYE MALZEMELERİ GELDİ Mİ?

Yeni aktüel katalog ile ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak geçen yıl 21 Ağustos günü kırtasiye malzemeleri satışa sunulmuştu. Okul malzemelerinizi size en yakın BİM mağazasına giderek aktüel ürün reyonundan alabilirsiniz! Güncel gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

YORUMLAR
500
16 Ağustos BİM kataloğu 2022: Bu hafta BİM'e gelecek ürünler! BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM aktüel ürünler kataloğu ve BİM fiyat listesi 16 Ağustos BİM kataloğu 2022: Bu hafta BİM'e gelecek ürünler! BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM aktüel ürünler kataloğu ve BİM fiyat listesi

Bim, Soğuk Haber, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber BİM kırtasiye malzemeleri geldi mi, ne zaman gelecek 2022? - Son Dakika


Son Dakika
13:35 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak: Benzine indirim, motorine zam geliyor
13:10 Bakan Kurum, kentsel dönüşümde kira desteği açıklaması: İstanbul'da bin 150 lira olan kira desteği yüzde 30 artışla bin 500 lira olacak
13:05 Galatasaray, Norveçli stoper Olsen'e imza attırmaya çok yaklaştı
12:46 İkinci el otomobil satışına getirilen 6 ay ve 6 bin km şartı araç satış platformlarını harekete geçirdi
12:38 Gençlerbirliği, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in payını devrediyor
12:17 Ankara'da bir şahıs, annesine tacizde bulunduğunu iddia ettiği adamı dakikalarca tekmeledi
12:13 Arkadaşının kocasıyla yasak aşk yaşadığı iddialarına Ece Erken'den yalanlama geldi
12:05 İBB duyurdu: Öğrenciler için İstanbulkart'ta online başvuru ve adrese teslimat dönemi başladı
11:48 Okan Buruk, Cengiz Ünder'i arayarak Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalışacak
11:43 Yeni Zelanda sele teslim! 210 evin tahliye edildiği ülkede OHAL ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 14:00:38. #1.12#
SON DAKİKA: BİM kırtasiye malzemeleri geldi mi, ne zaman gelecek 2022? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement