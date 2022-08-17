Yaz tatilinin yavaş yavaş sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve velileri tatlı telaş sardı ve okul malzemeleri alınmaya başlandı. Ekonomik olmasından dolayı ise çoğu veli BİM'i tercih ediyor. BİM kırtasiye malzemeleri geldi mi, ne zaman gelecek 2022?

BİM KIRTASİYE MALZEMELERİ GELDİ Mİ?

Yeni aktüel katalog ile ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak geçen yıl 21 Ağustos günü kırtasiye malzemeleri satışa sunulmuştu. Okul malzemelerinizi size en yakın BİM mağazasına giderek aktüel ürün reyonundan alabilirsiniz! Güncel gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.