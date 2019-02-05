Bim Pastaları Vs. Pastane Pastaları - Lezzet Karşılaştırması
1 saat önce
Bu videomuzda BİM'den satın aldığımız yaş pastalarla Kadıköy'deki bir pastaneden aldıklarımızı karşılaştırıyoruz.
Bu videomuzda BİM'den satın aldığımız yaş pastalarla Kadıköy
'deki bir pastaneden aldıklarımızı karşılaştırıyoruz. Menüde cheesecake, çikolatalı pasta, profiterollü pasta ve tiramisu var. Bakalım arkadaşlarımız hangilerini beğenecek?
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:48 Kaynak: Youtube
Türklerin Yaptığı ve Dünyada Tek Olan Otomobili Almak İçin Milyarderler Sıraya Girdi
Hakan Şükür'ün Babası Mal Varlığının Kaynağını Açıkladı
Ünlü Şarkıcı Doğuş'un Son Hali Hayranlarını Şaşırttı!