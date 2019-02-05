Son Dakika Haberleri: Bim Pastaları Vs. Pastane Pastaları - Lezzet Karşılaştırması

Bim Pastaları Vs. Pastane Pastaları - Lezzet Karşılaştırması

1 saat önce

Bu videomuzda BİM'den satın aldığımız yaş pastalarla Kadıköy'deki bir pastaneden aldıklarımızı karşılaştırıyoruz.

Bu videomuzda BİM'den satın aldığımız yaş pastalarla Kadıköy'deki bir pastaneden aldıklarımızı karşılaştırıyoruz. Menüde cheesecake, çikolatalı pasta, profiterollü pasta ve tiramisu var. Bakalım arkadaşlarımız hangilerini beğenecek?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:48 Kaynak: Youtube

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