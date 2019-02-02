Bim Satar da A101 Durur mu? Marketler Zinciri, Önümüzdeki Hafta Honor 7c Satacak

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olan A101, zaman zaman gerçekleştirdiği kampanyalarla, tüketicilerin sıkı takibinde kalmayı başarıyor. "Piyasada başka hiçbir yerde aynı fiyatlara bulunamayacak ürünler" sloganı ile oldukça agresif bir politika izleyen perakende zinciri, 7 Şubat tarihinde başlayacak olan indirimli ürünler listesini açıkladı. Listede kırtasiye ürünlerinden mutfak eşyalarına geniş bir yelpazede birçok ürün bulunurken, en çok ilgiyi çekecek ürünlerin ise Honor 7C Cep Telefonu, Toshiba 49″ Smart Led Tv ve Elton 40″ Full HD Smart Uydu Alıcılı Led Tv olması bekleniyor. Bizler de sunulacak bu teknolojik ürünlerin özelliklerine kısaca bir göz atalım.Honor 7CHuawei'nin alt markası olan Honor'un ürettiği bu cihaz, fiyat-performans açısından oldukça olumlu değerlendirmelere sahip. 2 yıl garantili olarak satılacak olan Honor 7C telefonlar, 1.199,00 TL'den alıcı bulacak.İşlemci: Snapdragon 450RAM: 3GBDepolama: 32GBEkran: 5.99 inç Full HD+Arka Kamera: 13MP+2MPÖn Kamera: 8MPBatarya: 3000mAhİşletim Sistemi: Android 8.0 OreoYüz Tanıma ve 0,3 saniyede parmak okumaToshiba 49″ Smart Led TvVestel servis garantisi ile müşterilere 2.499,00TL'ye sunulacak Toshiba marka televizyonlar, 3 yıl garantiye sahip. Aynı zamanda, ücretsiz montaj hizmeti de satıcı tarafından karşılanıyor.3 adet HDMI girişi2 adet USB girişiDahili HD uydu alıcısıNetflixBluetoothElton 40″ Full HD Smart Uydu Alıcılı Led Tv40 inçlik bir ekrana ve hoş bir tasarıma sahip olan bu akıllı Tv'ler, 2 yıl Sunny Türkiye servis garantisi ile müşteriye sunuluyor.Dahili Wi-Fi (Smart)2 adet HDMI girişi1 adet USB girişiDahili uydu alıcıÖzelliklerini yukarıda paylaştığımız ürünler dahil daha birçok farklı ürünü, bu hafta içerisinde A101 marketlerinden temin edebilirsiniz.