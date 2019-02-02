Son Dakika Haberleri: Bim Satar da A101 Durur mu? Marketler Zinciri, Önümüzdeki Hafta Honor 7c Satacak

Bim Satar da A101 Durur mu? Marketler Zinciri, Önümüzdeki Hafta Honor 7c Satacak

21 dakika önce

Kullanıcıların karşılayabilecekleri fiyatlara, kaliteli ürünler sunmayı hedefi haline getiren, perakende market zinciri A101, Şubat ayı için gerçekleştireceği kampanyayı açıkladı.

Bim Satar da A101 Durur mu? Marketler Zinciri, Önümüzdeki Hafta Honor 7c Satacak, System.String[]
Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olan A101, zaman zaman gerçekleştirdiği kampanyalarla, tüketicilerin sıkı takibinde kalmayı başarıyor. "Piyasada başka hiçbir yerde aynı fiyatlara bulunamayacak ürünler" sloganı ile oldukça agresif bir politika izleyen perakende zinciri, 7 Şubat tarihinde başlayacak olan indirimli ürünler listesini açıkladı. Listede kırtasiye ürünlerinden mutfak eşyalarına geniş bir yelpazede birçok ürün bulunurken, en çok ilgiyi çekecek ürünlerin ise Honor 7C Cep Telefonu, Toshiba 49″ Smart Led Tv ve Elton 40″ Full HD Smart Uydu Alıcılı Led Tv olması bekleniyor. Bizler de sunulacak bu teknolojik ürünlerin özelliklerine kısaca bir göz atalım.



Honor 7C






Huawei'nin alt markası olan Honor'un ürettiği bu cihaz, fiyat-performans açısından oldukça olumlu değerlendirmelere sahip. 2 yıl garantili olarak satılacak olan Honor 7C telefonlar, 1.199,00 TL'den alıcı bulacak.



İşlemci: Snapdragon 450


RAM: 3GB


Depolama: 32GB


Ekran: 5.99 inç Full HD+


Arka Kamera: 13MP+2MP


Ön Kamera: 8MP


Batarya: 3000mAh


İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo


Yüz Tanıma ve 0,3 saniyede parmak okuma

Toshiba 49″ Smart Led Tv






Vestel servis garantisi ile müşterilere 2.499,00TL'ye sunulacak Toshiba marka televizyonlar, 3 yıl garantiye sahip. Aynı zamanda, ücretsiz montaj hizmeti de satıcı tarafından karşılanıyor.



3 adet HDMI girişi


2 adet USB girişi


Dahili HD uydu alıcısı


Netflix


Bluetooth

Elton 40″ Full HD Smart Uydu Alıcılı Led Tv



40 inçlik bir ekrana ve hoş bir tasarıma sahip olan bu akıllı Tv'ler, 2 yıl Sunny Türkiye servis garantisi ile müşteriye sunuluyor.



Dahili Wi-Fi (Smart)


2 adet HDMI girişi


1 adet USB girişi


Dahili uydu alıcı

Özelliklerini yukarıda paylaştığımız ürünler dahil daha birçok farklı ürünü, bu hafta içerisinde A101 marketlerinden temin edebilirsiniz.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:22 

Toshiba, TV, a101, Teknoloji
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