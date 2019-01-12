Son Dakika Haberleri: Bim Tatlıları Vs. Pastane Tatlıları - Lezzet Karşılaştırması Yaptık

Bim Tatlıları Vs. Pastane Tatlıları - Lezzet Karşılaştırması Yaptık

54 dakika önce

Bu videoda BİM marketinden satın aldığımız tatlılar ile Kadıköy'deki bir pastaneden aldıklarımızı karşılaştırıyoruz.

Bu videoda BİM marketinden satın aldığımız tatlılar ile Kadıköy'deki bir pastaneden aldıklarımızı karşılaştırıyoruz. Önce tatlarına bakıyoruz, sonra da dürüst bir şekilde düşüncelerimizi belirtiyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:58 Kaynak: Youtube

Kadıköy, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadıköy'de Otel İnşaatından Tarihi Eser Kalıntıları Çıktı Ölü Yıkayıcı Kadınlar, Sıra Dışı Meslekleriyle Takdir Topluyor

Talihsiz Koca, Karadeniz'in Buz Gibi Sularına Atlayan Eşini Çaresizce İzledi İki Gündür Kendisinden Haber Alınamayan Tarım İşçisinin Yanmış Cesedine Ulaşıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 18:52:48. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bim Tatlıları Vs. Pastane Tatlıları - Lezzet Karşılaştırması Yaptık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]