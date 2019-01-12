Bim Tatlıları Vs. Pastane Tatlıları - Lezzet Karşılaştırması Yaptık
54 dakika önce
Bu videoda BİM marketinden satın aldığımız tatlılar ile Kadıköy'deki bir pastaneden aldıklarımızı karşılaştırıyoruz.
Bu videoda BİM marketinden satın aldığımız tatlılar ile Kadıköy
'deki bir pastaneden aldıklarımızı karşılaştırıyoruz. Önce tatlarına bakıyoruz, sonra da dürüst bir şekilde düşüncelerimizi belirtiyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:58 Kaynak: Youtube
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